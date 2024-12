Ex funcionario del DHS lanza su candidatura para presidente del DNC.

Un ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Nate Snyder ha lanzado una oferta para presidir el Comité Nacional Demócrata (DNC), convirtiéndose en el quinto candidato en unirse a la carrera.

“Dejé [DHS] el jueves y ahora estoy postulándome para presidente del DNC”, dijo Snyder en una publicación en X el martes.

“Es hora de tener conversaciones difíciles, de reimaginar, reconstruir y ganar. Nuestra democracia depende de ello”, dijo.

Snyder dijo en una entrevista con Reuters que decidió postularse después de asistir a una reunión de funcionarios del Partido Demócrata estatal en Scottsdale, Arizona, la semana pasada.

“No podemos repetir esto, pase lo que pase, porque nuestra democracia depende de ello”, dijo Snyder a los medios. “Pero no parece que nadie quiera realmente sonar las alarmas.”

“Educación, perdón de préstamos, poner comida en la mesa, luchar por el más débil, hemos perdido un poco el rumbo en eso”, agregó.

Snyder se une a los candidatos declarados Ken Martin, presidente del Partido Demócrata de Minnesota, Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, el ex gobernador de Maryland Martin O’Malley y el senador estatal de Nueva York James Skoufis.

Snyder, que es hispano y judío, es el primer candidato de color en entrar en la carrera.

La carrera llega en un momento en que los demócratas buscan trazar un camino a seguir después de pérdidas generalizadas en 2024.

La elección para el nuevo presidente del partido y otros puestos de liderazgo dentro del DNC está programada para el 1 de febrero, durante la reunión invernal del partido en National Harbour, Maryland.

Además, el partido organizará cuatro foros, tanto en persona como virtualmente, para que los candidatos expongan sus argumentos ante los miembros del comité. El Comité de Reglas y Estatutos del DNC está programado para reunirse el 12 de diciembre para idear un proceso de selección de funcionarios del Partido Demócrata.