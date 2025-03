Ex estrella de Corrie Wendi Peters sobre el arte de cantar mal

“Va en contra de todo lo que normalmente harías”, dijo la ex estrella de Coronation Street nacida en Blackburn.

Wendi interpreta a Florence Foster Jenkins en el musical Glorious que se estrena mañana en el teatro Hope Mill de Manchester. Es la historia de la socialité estadounidense que en la década de 1940 ganó un seguimiento devoto por sus actuaciones de ópera a pesar de que su canto era espantoso.

Wendi Peters como Florence Foster Jenkins Su vida fue llevada al cine con Meryl Streep como Florence.

“Me lo he pasado genial ensayando para encontrar a esta mujer que era simplemente extravagante”, dijo Wendi, una estrella establecida de teatro musical que el año pasado hizo una gira en Sister Act.

“Obtenía tanta alegría al actuar que era contagiosa con su audiencia. Había sido algo así como una niña prodigio, dando recitales de piano a los seis años. Incluso tocaba en la Casa Blanca.

“Pero quedó sorda de un oído tras un accidente. Así que, aunque definitivamente tenía talento, desafortunadamente para cuando estaba cantando en esta época es posible que no pudiera escucharse a sí misma. Eso es algo que realmente no sabemos.

“Tal vez lo que estaba escuchando en su cabeza sonaba perfecto. ¿Era consciente de su voz que ciertamente tenía una tendencia a perderse?”

Wendi ha trabajado muy duro para asegurarse de que su interpretación de Florence sea comprensiva y no caiga en la caricatura.

“También hay una línea muy delgada entre verse como alguien que está tratando de cantar mal y hacerlo de manera que sea creíble pero también terrible para el oído”, dijo. “Ese es el verdadero desafío.

“Inicialmente lo aprendí como debería ser cantado correctamente y luego comencé a agregar a Florence usando control de la respiración, un poco de dicción y alguna nota errante sin que suene demasiado obvio.”

Es difícil creer que una cantante de ópera desafinada pueda convertirse en una sensación, pero eso es exactamente lo que pasó con Florence.

“Tenía todos estos clubes y sociedades en Nueva York de los que formaba parte”, dijo Wendi. “Cuando tenían sus reuniones y recitales, ella siempre cantaba.

“Cole Porter era un gran admirador; la adoraba. Enviaba flores y asistía a todos sus recitales.”

En el corazón de Glorious está la relación entre Florence y su acompañante Cosme McMoon, interpretado por Charlie Hiscock de Ted Lasso en su primer papel teatral.

“Cuando va por primera vez a audicionar para ella, está silenciosamente horrorizado por lo que está escuchando”, dijo Wendi. “Pero muy pronto aprende a amar a esta mujer por su alegría y lo que aporta al canto y al final tienen casi una relación de madre e hijo.

“Ambos se necesitan el uno al otro por razones diferentes. Él es un pianista en apuros y de repente ella le está pagando mucho dinero por tocar para ella y tiene a esta persona para cuidarla.”

Wendi, quizás aún mejor conocida por interpretar a Cilla en Coronation Street, claramente está muy impresionada con su coprotagonista.

“Oh Charlie es fabuloso”, dijo. “Es un poco local ya que creció cerca de Haworth. Obviamente es el lado equivocado de los Pennines pero lo perdonaremos por eso.

“Hemos hablado de Boundary Mill y todos esos lugares que tenemos en común. Pero ¿sabes una cosa? Es fabuloso.

“Simplemente se ha adaptado a pesar de que es la primera vez que hace teatro. Es maravilloso y realmente se ha aferrado al papel.”

Wendi nunca tuvo dudas en enfrentar el desafío de interpretar a Florence.

“Cuando salió la película en 2006 fui al cine a verla”, dijo. “Recuerdo que la amé y toda la premisa de la misma. Sin saber sobre esta mujer, no podía creer del todo que fuera un personaje real.

“Cuando mi agente me envió el guión preguntándome si estaría interesada en interpretar a Florence, me senté y lo leí inmediatamente.

“Reí a carcajadas solo leyéndolo por primera vez. En ese momento supe que tenía que hacerlo.

“Es un cielo.

“Desde que obtuve el papel no he vuelto a ver la película, un poco a propósito. He escuchado un poco de Meryl porque la dicción de canto de Meryl es mucho mejor que la de Florence.

“Tengo un álbum suyo cantando pero es horrendo; no es una buena grabación.”

El papel más reciente y destacado de Wendi Peters fue interpretar a la Madre Superiora en Sister Act Glorious verá a Wendi actuando en el íntimo Hope Mill Theatre por primera vez.

“He visto un par de cosas ahí y me encanta”, dijo. “Me encanta hacer todo tipo de teatro y creo que cada obra tiene el lugar adecuado. Hope Mill es perfecto para este espectáculo.

“En un lugar pequeño como este, sientes que la audiencia realmente está contigo.

“Puedes percibir todas las reacciones buenas o malas. Lo importante es que la audiencia no debería reírse de ella, aunque espero que sea divertido. Espero que la audiencia, al igual que Cosme, aprenda a querer a Florence a medida que avanza la noche.”

Glorious está en el teatro Hope Mill, Manchester, desde mañana hasta el 30 de marzo. Detalles en www.hopemilltheatre.co.uk