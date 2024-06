Ex empleadas femeninas de Snapchat compartirán un acuerdo de $15 millones

“

La plataforma de redes sociales Snapchat solía ser conocida por sus mensajes que desaparecían al estilo Misión Imposible hasta que creó la función de Historias de 24 horas que fue robada por Instagram. Ahora, Snapchat probablemente sea más famoso por sus divertidos filtros y lentes fotográficos. Recientemente, la empresa matriz de Snapchat, Snap Inc., llegó a un acuerdo en una demanda presentada por el Departamento de Derechos Civiles de California que acusaba a la empresa de discriminación.

El acuerdo de $15 millones se dividirá y se compartirá entre las empleadas femeninas de Snap Inc. Según el U.S. Sun, Snapchat trató injustamente a sus empleadas femeninas al someterlas a acoso sexual en el trabajo. Aquellas víctimas de acoso que se quejaron tuvieron que enfrentarse a represalias. Snapchat no estuvo de acuerdo con las acusaciones hechas en la demanda y al aceptar resolver el asunto, Snapchat y Snap Inc. no tuvieron que admitir los actos incorrectos mencionados en la demanda.

En un comunicado, Snap dijo: “Nos preocupamos profundamente por nuestro compromiso de mantener un entorno justo e inclusivo en Snap, y no creemos tener problemas continuos de equidad salarial, discriminación, acoso o represalias sistemáticas contra las mujeres”. El Departamento de Derechos Civiles de California tiene algo que celebrar ya que logró que Snap Inc. accediera al acuerdo en nombre de sus empleadas femeninas elegibles.

Hoy en día, Snapchat es conocido por sus Filtros y Lentes.

Kevin Kish, el director de la agencia de derechos civiles del estado, dijo: “Este acuerdo con Snapchat demuestra un compromiso compartido con un California donde todos los trabajadores tengan una oportunidad justa en el Sueño Americano. Las mujeres tienen derecho a la igualdad en cada trabajo, en cada lugar de trabajo y en cada industria. En California, estamos orgullosos del trabajo de los innovadores de nuestro estado que son una fuerza impulsora de la economía de nuestra nación”.

La mayoría del fondo de $15 millones del acuerdo se destinará a mujeres que trabajaron en Snapchat entre 2014 y 2024 y se encontraron víctimas de discriminación. Pero aquí hay algo más que dinero. Los términos del acuerdo obligan a Snap Inc. a consultar a un revisor independiente que informará sobre las políticas de compensación y promoción de la empresa. Además, se contratará a un auditor independiente de terceros para asegurarse de que Snap Inc. esté cumpliendo con las normas contra el acoso sexual, la represalia y la discriminación. El personal recibirá capacitación sobre estos temas y se les enseñará cómo pueden evitarse en el lugar de trabajo.

De 2015 a 2022, Snap creció de 250 empleados a más de 5,000, aunque las mujeres no compartieron proporcionalmente en el crecimiento de la empresa. Según el Departamento de Derechos Civiles, las empleadas femeninas de Snap Inc. “se les decía que esperaran su turno, se les desanimaba activamente a que se postularan para promociones, o perdían oportunidades de promoción ante colegas masculinos menos calificados”.

El acuerdo aún necesita la aprobación judicial y en ese momento el tribunal determinará cuánto recibirá cada trabajadora elegible.

