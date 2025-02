Ex diputado conservador habla desde Ucrania después de unirse al ejército tras el fin de su carrera política | Noticias de Política

“Si Ucrania cae… sabemos lo que pasa después”, dice el ex diputado conservador Jack Lopresti a Trevor Phillips desde Kyiv. Menos de un año atrás, era el representante parlamentario de Filton y Bradley Stoke cerca de Bristol, ahora trabaja con las fuerzas armadas ucranianas. El Sr. Lopresti es un ex soldado de reserva, aunque resta importancia a su tiempo en Afganistán cuando se le pregunta. Últimas noticias sobre la guerra en Ucrania: Trump dice que Putin quiere detener las muertes. Pero ha vuelto a su antigua forma de vida después de dejar la política. “La última vez que hablé en la Cámara de los Comunes, dije que la defensa del Reino Unido comenzaba en Ucrania”, dijo el Sr. Lopresti, quien prefiere que lo llamen Jack (abreviatura de Giacomo), a Sunday Morning Con Trevor Phillips. “Y he estado viniendo aquí desde hace dos años, ayudando regularmente con organizaciones benéficas para trabajar con fabricantes de defensa en mi antigua circunscripción. Y hace aproximadamente un año, pensé para mí mismo, bueno, ya sabes, la política se ve complicada para nosotros como partido en este momento, por decir lo menos, y si no fuera reelegido, entonces vendría aquí y haría lo que pudiera para ayudar. Y sabía en el fondo de mi mente que muy probablemente terminaría en el ejército, que es donde estoy ahora.” Este es un camino algo diferente al tomado por muchos ex políticos, que tienden a volver a carreras como abogados, lobistas o opinadores. Imagen: Jack Lopresti, el ex diputado conservador, se ha unido al ejército ucraniano. Lee más: ¿Necesita Alemania estar listo para la guerra? Enviado de Trump pide elecciones en Ucrania después del alto el fuego. El Sr. Lopresti dice que los ucranianos no solo están luchando por su propia supervivencia y libertad, sino que también es “nuestra” batalla, refiriéndose al apoyo del Reino Unido a Kyiv. “Si Ucrania cae, si fallamos aquí, entonces sabemos que Putin no se detendrá. Así que, ya sabes, esta es una batalla por Europa. Y si Putin tiene éxito, es luz verde para los dictadores en todas partes.” El ex diputado continúa: “No puedo reiterar eso lo suficiente realmente, si Ucrania cae, que sabemos lo que viene después. Estonia, Polonia, Lituania, una guerra con la OTAN. Quizás los chinos vean y digan, en realidad, estos tipos no pelearán, así que iremos por Taiwán. Ya sabes, esto es una batalla que debemos ganar. Y eso es por lo que estoy motivado.” Desde la elección de Donald Trump como presidente de los EE. UU. el año pasado, se ha hablado sobre si comenzarán las conversaciones para poner fin a la guerra. Durante la noche, el Sr. Trump dijo que había hablado con Vladimir Putin por teléfono, aunque el lado ruso aún no ha confirmado que la conversación tuvo lugar. Volodymyr Zelenskyy le dijo a Trump “hagamos un trato”, ofreciendo a EE. UU. una asociación sobre las reservas de minerales de tierras raras de Ucrania. Imagen: La situación en Ucrania al 9 de febrero de 2025. Durante la noche, los medios estatales rusos afirmaron que las fuerzas armadas de la nación habían tomado el control del asentamiento de Orikhovo-Vasylivka en la región oriental de Donetsk en Ucrania. Y oleadas de drones de ambos lados se atacaron mutuamente. Además, durante la noche, los medios estatales rusos afirmaron que las fuerzas armadas de la nación habían tomado el control del asentamiento de Orikhovo-Vasylivka en la región oriental de Donetsk en Ucrania. Y oleadas de drones de ambos lados se atacaron mutuamente.👉 Sigue a Trump 100 en tu aplicación de podcast 👈 “