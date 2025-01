Ex congresista republicano de Virginia forma comité exploratorio para posible candidatura estatal.

Antiguo representante republicano de Virginia, Denver Riggleman, dijo que ha formado un comité exploratorio para postularse para un cargo estatal como independiente.

“Por eso iniciamos un comité exploratorio, porque creo que debe haber alguien dispuesto a arrastrar el hacha y decir la verdad independientemente de si hay una R o D detrás de los nombres de las personas”, dijo Riggleman a Bloomberg TV el martes.

“Hay muchas personas que me han preguntado, no tienen que obligarme. Nadie me obligará a hacer nada”, continuó. “Pero fue interesante ver la cantidad de apoyo que tuve solo por un comité exploratorio.”

Riggleman dijo que postularse para vicegobernador es “absolutamente una posibilidad”. El ex congresista, que es empresario, dijo que no estaba seguro de si podría postularse para gobernador y estaba considerando posibles “conflictos de interés”.

En Virginia, los candidatos a gobernador y vicegobernador son elegidos por separado.

Riggleman fue elegido para representar el quinto distrito congresional de Virginia en 2018, pero fue destituido en una convención del Partido Republicano por el conservador Rep. Bob Good (R-Va.).

El ex congresista es un crítico vocal del presidente electo Trump y respaldó a la vicepresidenta Harris en las elecciones presidenciales de 2024 como parte de la iniciativa Repúblicanos por Harris.

Riggleman fue respaldado por Trump en dos campañas separadas, pero rompió con el ex presidente el 6 de enero.

El ex legislador también lamentó el sistema bipartidista, diciendo que las cosas que vea en cualquiera de los lados del pasillo lo “asustan basándose en intereses especiales”.

Virginia probablemente se convertirá en el centro del universo político más adelante este año con sus elecciones de medio término programadas para noviembre. La vicegobernadora Winsome Sears (R) y la representante Abigail Spanberger (D-Va.) son vistas como las probables abanderadas de las boletas republicanas y demócratas. El alcalde de Richmond, Levar Stoney, y otros tres demócratas han lanzado sus nombres para vicegobernador, mientras que el consultor empresarial John Curran se postula en el lado republicano.

