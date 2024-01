Evidencia muestra que Rusia utilizó misiles norcoreanos en Ucrania – autoridades judiciales

Las fuerzas del orden ucranianas han obtenido pruebas iniciales de que el ejército ruso usó misiles balísticos fabricados en Corea del Norte para atacar Kharkiv el 2 de enero, dijo el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, a la emisora pública Suspilne el 11 de enero.

Kostin dijo que confirmar definitivamente el origen de las armas utilizadas para atacar Ucrania requiere esfuerzos conjuntos sistemáticos de fiscales, investigadores y expertos en armamento.

“En lo que respecta a Corea del Norte, recientemente hemos obtenido las primeras pruebas de que el ejército ruso utiliza misiles fabricados en ese país”, dijo Kostin.

“Los resultados preliminares de la pericia técnica confirman que el misil lanzado el 2 de enero apuntando a la parte central de Kharkiv era un misil de corto alcance desarrollado por Corea del Norte.”

Según Kostin, los expertos militares del grupo de trabajo interdepartamental de la Fiscalía General han llegado a las mismas conclusiones. Agregó que una comisión integral actualmente está trabajando para confirmar estos hallazgos.

“También estamos trabajando en la identificación de otros fragmentos de municiones encontrados en los lugares de los recientes ataques en las regiones de Kharkiv y Odessa”, agregó.

El Representante Permanente de Corea del Sur en la ONU, Hwang Jung-kook, dijo el 10 de enero que Corea del Norte está utilizando Ucrania como campo de pruebas para misiles balísticos capaces de transportar cabezas nucleares.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo durante una sesión informativa el 4 de enero que Rusia está utilizando misiles balísticos norcoreanos en la guerra contra Ucrania. Según Kirby, los ataques con tales misiles en territorio ucraniano se llevaron a cabo el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine