Evernote está probando nuevos límites para los usuarios gratuitos con la esperanza de que opten por una cuenta paga.

El icono de la aplicación de Evernote ha estado por mucho tiempo y la compañía que compró Evernote hace poco más de un año, Bending Spoons, está probando un plan que espera traerá más suscriptores de pago a la aplicación de la lista actual de usuarios gratuitos. TechCrunch dice que la compañía les ha informado que están ejecutando una prueba que limita la cantidad de notas gratuitas que los usuarios pueden crear, pero el plan aún no se ha finalizado.

Para aquellos que no estén familiarizados con Evernote, es una aplicación para tomar notas y gestionar tareas. Las notas se almacenan en cuadernos virtuales. Uno de los problemas es que se pueden crear pequeñas listas de forma gratuita en Google Keep y, aunque este último utiliza el almacenamiento gratuito de 15GB que obtienes de Google, las notas en Keep son relativamente más pequeñas, lo que significa que puedes usar Keep durante mucho tiempo antes de tener que pagar por una actualización a tu suscripción.

La prueba mencionada de Evernote fue descubierta por un suscriptor que recibió una nota emergente que indicaba que Evernote lo estaba limitando a un cuaderno y 50 notas a menos que cambiara de su nivel de servicio gratuito a un nivel de pago con un precio de $77.99 por año, que incluye un descuento del 40% sobre el precio regular de $129.99.

Algunos usuarios de Evernote en el nivel gratuito recibieron este mensaje emergente. Sin embargo, nada de esto se mencionó en el sitio web de Evernote, donde mostraba que los suscriptores gratuitos obtienen 60 MB de cargas mensuales con un tamaño de carga máximo de 25 MB. El sitio web también muestra el plan personal actualmente con descuento ($10.83 por mes) y el nivel de servicio profesional ($14.17 por mes) que permiten a los suscriptores crear notas y cargas más grandes y sincronizar un número ilimitado de dispositivos.

En cuanto a por qué el sitio web no menciona el límite en las cuentas gratuitas de 1 cuaderno y 50 notas, Evernote dice que es porque el cambio aún no se ha hecho oficial. La prueba que utiliza estas limitaciones en las cuentas gratuitas se ha distribuido a menos del 1% de sus usuarios gratuitos para ver si caen en la trampa y se convierten en suscriptores de pago.

Evernote también dijo que la cuenta gratuita que se está probando no limitará a los usuarios a editar, administrar, eliminar, exportar o ver sus notas existentes, incluso si es más que el nuevo límite. Lo que hará es evitar que estos usuarios creen nuevas notas a menos que abran una cuenta de pago. La gran pregunta es si los usuarios gratuitos se lanzarán y se convertirán en suscriptores de pago.