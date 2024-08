Evento de septiembre del iPhone de Apple: Fecha, hora y qué lanzará Apple

“

Apple probablemente presentará la nueva gama de iPhone 16 y nuevos Apple Watches en un evento en septiembre de 2024. Aún no conocemos el día exacto, pero sabemos que septiembre es probablemente el mes porque Apple ha celebrado un evento en septiembre casi todos los años desde principios de la década de 2000, y todos los iPhones desde 2012 han sido lanzados en septiembre (excepto la serie iPhone 12 en octubre de 2020).

En 2023, Apple presentó la serie iPhone 15 y nuevos Apple Watches el 12 de septiembre de 2023. Es probable que se elija una fecha similar para el lanzamiento de la serie iPhone 16. Sigue leyendo para averiguar cuándo creemos que Apple celebrará su evento de septiembre.

Actualización 23 de agosto de 2024: Mark Gurman de Bloomberg informa que Apple celebrará un evento de iPhone el 10 de septiembre de 2024.

A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber sobre el evento de lanzamiento del iPhone de Apple para 2024, incluida la hora a la que es probable que comience en tu ubicación, y todos los nuevos productos que Apple podría lanzar. Podrás ver el evento a continuación una vez que comience.

¿Cuándo es el evento de iPhone de Apple?

Esperamos que el evento del iPhone de 2024 tenga lugar el martes 10 de septiembre de 2024.

Esta predicción se basa en las fechas de los eventos de septiembre de Apple en los últimos años:

2023: martes 12 de septiembre

2022: miércoles 7 de septiembre

2021: martes 14 de septiembre

2020: martes 15 de septiembre

2019: martes 10 de septiembre

2018: miércoles 12 de septiembre

2017: martes 12 de septiembre

Esta es ligeramente más tarde que en 2022, cuando el evento de septiembre de Apple se celebró el miércoles 7 de septiembre, pero fue una fecha anterior a la que se había celebrado el evento anual del iPhone en los últimos años, por ejemplo, en 2021 el evento se celebró el martes 14 de septiembre, y en 2020 fue aún más tarde, pero 2020 fue un año inusual debido a Covid-19.

El 23 de agosto, Mark Gurman de Bloomberg informó que el evento del iPhone se llevará a cabo el 10 de septiembre.

¿A qué hora comenzará el evento del iPhone?

Los eventos de Apple suelen comenzar a las 10 a.m. en California. Esto es lo que se traduce en otros países alrededor del mundo:

EE. UU.: 10 a.m. (PDT), 11 a.m. (MDT), 12 p.m. (CDT), 1 p.m. (EDT)

Reino Unido: 6 p.m. (BST)

Europa: 7 p.m. (CEST) 8 p.m. (EEST)

Canadá: 10 a.m. (PDT), 11 a.m. (MDT), 12 p.m. (CDT), 1 p.m. (EDT), 2 p.m. (ADT)

India: 10.30 p.m. (IST)

Hong Kong, Singapur y China: Al día siguiente a la 1 a.m.

Australia: Al día siguiente a la 1 a.m. (AWST), 2.30 a.m. (ACST), 3 a.m. (AEST)

Nueva Zelanda: Al día siguiente a las 5 a.m. (NZST)

Los eventos de septiembre de Apple suelen durar una o dos horas.

Apple transmitirá el evento en vivo en su sitio web y en YouTube.

Si deseas ver el evento del iPhone en vivo, te explicamos cómo ver el evento de Apple en un artículo separado.

¿Será en vivo el evento del iPhone?

Apple no ha celebrado un evento verdaderamente en vivo desde septiembre de 2019. En su lugar, muestra un video pregrabado en el momento en que sería un evento en vivo y a menudo realiza una pequeña área de demostración para mostrar los nuevos productos. Es probable que este sea nuevamente el caso en 2024, con los miembros de la prensa reuniéndose en Apple Park para ver el mismo video que Apple mostrará al resto del mundo.

¿Qué lanzará Apple en el evento de septiembre?

Recuerda lo que lanzó Apple en septiembre de 2023 viendo el video arriba.

Esperamos que el nuevo iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max sean los protagonistas del evento, seguidos de cerca por el iPhone 16 y 16 Plus, pero también es probable que lleguen otros nuevos productos, incluidos el Apple Watch Series 10, el nuevo Apple Watch SE y el Apple Watch Ultra 3. También podríamos ver un nuevo iPad mini y el iPad de la 11ª generación, y los tan rumoreados AirPods Lite finalmente podrían hacer su aparición junto con otros AirPods actualizados. También podríamos ver nuevos EarPods de Apple con USB-C en lugar de las versiones Lightning.

En el evento del iPhone, Apple también es probable que anuncie la fecha en que lanzará los nuevos sistemas operativos iOS 18 y watchOS 11, probablemente unos días después del evento. Es posible que también obtengamos una fecha de descarga para iPadOS 18, que generalmente se lanza al mismo tiempo que iOS, pero a veces el iPadOS se lanza un poco más tarde junto con el nuevo macOS (macOS Sequoia). Apple también es probable que revele cuándo estarán disponibles las próximas actualizaciones del software de tvOS y HomePod.

Aquí hay todo lo que esperamos del evento de septiembre de Apple:

iPhone 16, Plus, Pro y Max

Se prevé que este año obtengamos cuatro nuevos iPhones, una alineación similar al 2023, con un iPhone 16 estándar y un modelo Plus más grande y un iPhone 16 Pro más avanzado y un Max más grande. Hay rumores de que el Max podría convertirse en Ultra. Los rumores sugieren que los modelos Pro son los que obtienen la mayoría de las nuevas características, como de costumbre, aunque puede ser el caso de que el modelo de tamaño Max obtenga nuevas funciones que el Pro se pierde.

iPhone 16: misma pantalla de 6.1 pulgadas, procesador A17, 8 GB de RAM, botón de acción

iPhone 16 Plus: misma pantalla de 6.7 pulgadas, procesador A17, 8 GB de RAM, botón de acción

iPhone 16 Pro: pantalla más grande de 6.3 pulgadas, procesador A18, 8 GB de RAM, nueva lente ultrapanorámica de 48 MP, “control de cámara” sensible al tacto en el lateral, batería “apilada” más grande

iPhone 16 Pro Max (o Ultra): pantalla más grande de 6.9 pulgadas, procesador A18, 8 GB de RAM, nueva lente ultrapanorámica de 48 MP, “control de cámara” sensible al tacto en el lateral, cámara super teleobjetivo, batería “apilada” más grande

Lee las últimas noticias sobre la serie iPhone 16.

Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE

Parece que hay más de un Apple Watch en camino. Se espera un Apple Watch 10, un nuevo Apple Watch Ultra y un nuevo Apple Watch SE con un nuevo chip, pero no mucho más.

Apple Watch 10: pantallas más grandes y cuerpos más delgados, nuevo procesador listo para IA

Apple Watch Ultra 3: nuevo esquema de color “negro/oscuro”, procesador S10 SiP, nueva corona digital con elementos sensibles al tacto y sensores de luz

Apple Watch SE 3: procesador S9 SiP, tamaños de pantalla de 41/45 mm

Lee las últimas noticias sobre los nuevos Apple Watches para 2024.

iPad mini y iPad de 11ª generación

Esto no es tan seguro como los iPhones y los Watches, pero podríamos ver un nuevo iPad mini y un iPad lanzarse en el evento de septiembre. Ambos han sido muy descuidados por Apple. Nos gustaría ver un nuevo iPad en dimensiones pequeñas y grandes, en lugar de la confusión de los dos modelos en este nivel. Esto es lo que se espera:

iPad mini (7ª generación): chip A16, almacenamiento aumentado (esperamos)

iPad (11ª generación): chip A16, almacenamiento aumentado (esperamos)

Lee las últimas noticias sobre el iPad mini de 7ª generación y el iPad de 11ª generación. Si no los vemos en septiembre, podrían hacer una aparición en un evento de Apple en octubre.

AirPods

Esperamos ver nuevos AirPods en el evento de septiembre.

AirPods Max: los AirPods Max hace mucho que no se actualizan

AirPods: Se espera que los AirPods estándar se actualicen, con dos nuevos modelos en camino

AirPods Lite: Uno de estos nuevos modelos podría ser los AirPods Lite, unos auriculares de $99 de Apple

EarPods USB-C: Podríamos ver solo una actualización menor relacionada con USB-C

Lee las últimas noticias sobre los nuevos AirPods.

Las siguientes fechas de lanzamiento son probables si el evento del iPhone 16 se celebra el martes 10 de septiembre:

Lunes 16 de septiembre: comienzan las descargas de iOS 18. Si deseas actualizar tu iPhone y estás buscando consejos sobre cómo instalarlo, lee: Cómo actualizar iOS en tu iPhone.

Viernes 20 de septiembre: comienzan las preventas del iPhone 16 y los nuevos modelos del Apple Watch.

Viernes 27 de septiembre: los modelos del iPhone 16 y del nuevo Apple Watch estarán disponibles para su compra.

Incluso con todos estos posibles lanzamientos, Apple no habrá terminado para el año. Hay rumores de que Apple lanzará varios Mac M4 en un evento de octubre. Descubre cuándo es el próximo evento de Apple.

