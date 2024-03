Evento de primavera de Apple: Fecha, hora, rumores de lanzamiento de productos

Cosas grandes están cocinando en Apple Park, y esperamos descubrir de qué se trata esta primavera. En este artículo, explicamos cuándo es probable que Apple celebre un evento de lanzamiento para la primavera de 2024 (si es que lo hacen), cómo verlo en vivo y qué productos se pueden esperar que sean revelados. El evento de primavera de Apple es uno de los tres o cuatro grandes eventos en el ciclo anual de anuncios de Apple. Obtenemos los grandes anuncios de software en la WWDC en verano, el lanzamiento del iPhone en septiembre, a veces vemos a Apple hacer anuncios de Mac e iPad en octubre o noviembre, y (la mayoría de los años) obtenemos algunas revelaciones de hardware en un evento de primavera en marzo o abril. Los ejecutivos de Apple subirán al escenario, ya sea real o virtual, y presumirán sobre algunos éxitos recientes, antes de revelar qué nuevos productos están a punto de lanzarse. Para obtener más detalles sobre el calendario de eventos de Apple, lee ¿Cuándo será el próximo evento de Apple? Apple ha celebrado muchos eventos de primavera a lo largo de los años, pero no ocurren todos los años y no hay garantía de que Apple celebre un evento de primavera en 2024. Sin embargo, hay rumores de que Apple podría tener algo que anunciar en un evento esta primavera y podríamos estar escuchando noticias de un evento muy pronto. Sigue leyendo para obtener más información. Actualización 4 de marzo: Un informe de Bloomberg afirma que no habrá un evento de primavera este año y Apple lanzará nuevos productos a través de una serie de comunicados de prensa. ¿Habrá un evento de primavera de Apple en 2024? Aunque no hay información que indique que Apple planea celebrar un evento esta primavera, hay muchas noticias que indican que hay nuevos productos en la línea de tiempo de Apple que podrían ser lanzados en la fecha prevista para finales de marzo. Discutiremos cuándo podría ocurrir el evento y los productos que podrían lanzarse a continuación. ¿Cuándo es el evento de primavera de Apple en 2024? Apple no ha anunciado una fecha, ni siquiera que habrá un evento, aún, pero hay algunas pistas sobre cuándo podría tener lugar el evento. Basado en años anteriores, es probable que sea un lunes o martes a mediados o finales de marzo. En 2022, el evento tuvo lugar el 8 de marzo, pero eso fue antes de lo normal. Actualmente, Apple está llevando a cabo su promoción de Regreso a la Uni en Australia y otras partes del hemisferio sur. La oferta estudiantil de Apple termina el 13 de marzo, así que es probable que cualquier producto nuevo no llegue hasta después de esa fecha. Con eso en mente, el 19, 20, 26 o 27 de marzo son posibles fechas para un evento. Sin embargo, un informe de Mark Gurman de Bloomberg en marzo de 2024 afirmó que Apple podría no realizar un evento este año y en su lugar lanzaría nuevos productos mediante un comunicado de prensa. Aquí están las fechas de los últimos siete eventos de primavera de Apple. 2023: Sin evento 2022: Martes 8 de marzo 2021: Martes 20 de abril 2020: Sin evento 2019: Lunes 25 de marzo 2018: Martes 27 de marzo 2017: Sin evento 2016: Lunes 21 de marzo 2015: Lunes 9 de marzo…

Para seguir leyendo abre la fuente.