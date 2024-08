Evan Gershkovich y otros 23 liberados de prisiones rusas en gran intercambio.

El Sr. Whelan, un ex Marine y ex oficial de policía, fue arrestado en un hotel en Moscú; los fiscales dijeron que tenía una unidad flash que contenía información clasificada suministrada por un contacto ruso. Su abogado ruso dijo que el Sr. Whelan pensaba que la unidad contenía fotos y videos de viajes.

En ese momento, el Sr. Whelan trabajaba en seguridad corporativa para un fabricante de autopartes estadounidense, BorgWarner, y había viajado varias veces a Rusia. Los familiares dijeron que había desarrollado amistades con rusos, y que cuando fue arrestado, estaba allí para asistir a una boda.

El intercambio de prisioneros dejó en suspenso el destino de otros estadounidenses y disidentes que siguen en cárceles rusas. En junio, un tribunal condenó a Yuri Malev, que tiene ciudadanía estadounidense y rusa, a tres años y medio de prisión después de criticar la guerra en Ucrania en las redes sociales.

En julio, Michael Travis Leake, un músico de rock estadounidense, fue condenado a 13 años después de que los fiscales lo acusaran de organizar una red de tráfico de drogas. Y Marc Fogel, un maestro en la Escuela Angloamericana de Moscú, fue condenado en 2022 a 14 años en una colonia penal por cargos de cannabis.

En un comunicado, los familiares de Mr. Fogel expresaron su consternación de que no haya sido parte del intercambio.

“Nos resulta inconcebible que los disidentes rusos sean priorizados sobre ciudadanos estadounidenses en un intercambio de prisioneros”, dijeron. “Marc ha sido detenido injustamente durante demasiado tiempo y debe ser priorizado en cualquier negociación de intercambio con Rusia, independientemente de su nivel de notoriedad o celebridad.”

