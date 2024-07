Eva lanza Eve Weather Smart Station con tecnología Matter.

La compañía de hogares inteligentes Eve Systems anunció hoy el lanzamiento de una nueva versión del Eve Weather que ofrece soporte para Matter. Con Matter, el nuevo Eve Weather se puede agregar a HomeKit o a configuraciones de hogares inteligentes de otras compañías.

Eve Weather es un accesorio pequeño en forma de cubo que está diseñado para proporcionar la temperatura, la humedad y la tendencia del clima local al aire libre. Una pantalla en la parte delantera le permite ver la temperatura y la humedad de un vistazo, pero los datos también se sincronizan con la aplicación Eve.

Con la integración de ‌HomeKit‌, Siri puede usarse para proporcionar detalles sobre las condiciones meteorológicas exteriores, y los datos pueden utilizarse para activar automatizaciones de ‌HomeKit‌. Eve Weather ofrece resistencia al agua IPX4 para que pueda mantenerse al aire libre durante todo el año y ubicarse en cualquier lugar.

Eve Weather se puede comprar en el sitio web de Eve o en Amazon.com por $80. Eve continúa vendiendo la versión ‌HomeKit‌ del dispositivo también para aquellos que no tienen un concentrador habilitado para Matter, que incluye el HomePod y el último Apple TV.

