Europeos utilizan cumbre de la OTAN para establecer contactos con afiliados de Donald Trump.

Desbloquee el boletín de cuenta regresiva de las elecciones de EE. UU. de forma gratuita

Las historias importantes sobre dinero y política en la carrera por la Casa Blanca

Delegaciones europeas a una cumbre de líderes de la OTAN en Washington esta semana están manteniendo reuniones con asociados de política exterior de Donald Trump, a medida que aumenta la nerviosidad dentro de la alianza militar con respecto a las perspectivas de reelección del presidente Joe Biden.

Biden se encuentra rezagado en las encuestas y bajo una intensa presión para retirarse de la carrera presidencial después de una desastrosa actuación en el debate del mes pasado que reavivó profundas preocupaciones en su partido sobre su edad y aptitud para el cargo.

Líderes, ministros y altos funcionarios de varios gobiernos europeos, en particular de gobiernos de Europa del Este y nórdicos, han organizado reuniones esta semana con figuras relacionadas con Trump como Keith Kellogg, exjefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional, y el ex secretario de Estado Mike Pompeo, personas familiarizadas con los esfuerzos de contacto informaron al Financial Times.

Las reuniones son al margen de la cumbre de la OTAN de esta semana, que inicialmente se anunció como una oportunidad para que el anfitrión Biden se presentara al frente de una alianza occidental unida, pero que ahora se ha visto ensombrecida por los llamados de miembros de su partido Demócrata para que abandone su campaña de reelección.

Trump, un crítico declarado de la OTAN, ha asustado a muchos capitales europeas con comentarios que sugieren que si volviera a ganar la Casa Blanca en noviembre, EE. UU. podría no defender a todos sus aliados de la OTAN. También ha planteado la posibilidad de suspender la ayuda militar a Ucrania si Kiev rechaza las conversaciones de paz con Moscú.

Trump exigió el martes que los países europeos contribuyan con unos 100.000 millones de dólares a Ucrania para “igualar” el apoyo de EE. UU. a Kiev.

Se atribuyó el mérito de la actual fortaleza de la OTAN en una publicación en su plataforma Truth Social, diciendo que “miles de millones de dólares” entraron en la alianza después de instar a los miembros a contribuir más. También dijo que los aliados de la OTAN no estaban haciendo su parte con Ucrania.

“Ahora tenemos un problema similar. EE. UU. está pagando la mayor parte del dinero para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia. ¡Europa debería al menos IGUALAR! Le deben más de 100 mil millones para hacerlo. El deshonesto Joe ni siquiera les ha pedido que lo hagan”, escribió.

Los países europeos han comprometido juntos al menos 102 mil millones de euros a Ucrania desde 2022, más que la asignación de EE. UU. de 74 mil millones de euros, según el Instituto Kiel de Economía Mundial. La UE en febrero acordó un paquete adicional de 50 mil millones de euros en apoyo.

Las embajadas extranjeras en Washington se han centrado cada vez más en establecer contactos dentro de una potencial futura administración de Trump a medida que el ciclo electoral se ha intensificado. Los diplomáticos son cautelosos de ser tomados por sorpresa después de verse sorprendidos por su victoria electoral en 2016.

“Independientemente de lo que pensemos sobre su postura [sobre Europa], necesitamos hablar con ellos”, dijo una de las personas informadas sobre el contacto con afiliados de Trump, agregando que construir contactos antes de noviembre era ahora un enfoque sensato.

Muchos diplomáticos y analistas han recurrido al America First Policy Institute, un grupo de expertos amigable con Trump donde Kellogg copreside su programa de seguridad, para obtener señales de cómo podría liderar Trump en un segundo mandato.

Recomendado

Kellogg le dijo al FT en un comunicado: “Hemos tenido una serie de reuniones con varios primeros ministros, consejeros de seguridad nacional, ministros de defensa, ministros de exteriores y embajadores”.

Kellogg y Fred Fleitz recientemente redactaron un informe que detalla un fin de la guerra en Ucrania que presionaría a Kiev y Moscú a la mesa de negociaciones y causaron revuelo en Washington y en las capitales europeas.

En conversaciones privadas en torno a la cumbre, muchos funcionarios europeos han expresado exasperación por cómo la campaña electoral ha eclipsado las ambiciones de la OTAN para la reunión, especialmente dada su incapacidad para influir en una situación que en última instancia podría tener un impacto desproporcionado en su seguridad futura.

“Su futuro ha ensombrecido toda la semana”, dijo un diplomático europeo de alto rango, refiriéndose a la salud y candidatura de Biden. “Es un desastre”.