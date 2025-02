Europa se apresura a responder mientras Estados Unidos y Rusia se preparan para las conversaciones de paz en Ucrania.

“

Las capitales occidentales se preparan para una semana potencialmente decisiva para la seguridad europea, ya que Estados Unidos y Rusia comienzan conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y los líderes europeos se reúnen en una reunión de emergencia para responder a las negociaciones de alto nivel que se llevan a cabo sin su participación.

Los líderes más poderosos de Europa se reunirán en París el lunes para conversaciones de crisis sobre Ucrania y el futuro de la defensa europea, desencadenadas por la decisión de Donald Trump de iniciar negociaciones de paz con Rusia. Estas conversaciones comenzarán formalmente en Arabia Saudita esta semana cuando el principal diplomático de Trump, Marco Rubio, se reúna con Sergei Lavrov de Rusia.

La reunión Rubio-Lavrov tiene como objetivo sentar las bases para que Trump se reúna con Vladimir Putin, menos de una semana después de que el líder estadounidense sorprendiera a las capitales europeas al acordar con su homólogo ruso iniciar conversaciones de paz.

Esto subrayará la falta de participación de los europeos en negociaciones que podrían remodelar en última instancia la arquitectura de seguridad del continente.

“Este es el comienzo del comienzo. Las cosas definitivamente se están moviendo”, dijo Alexander Stubb, presidente de Finlandia, al Financial Times. “¿Se están moviendo las placas tectónicas de Europa?”

Los líderes, incluido el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el primer ministro polaco, Donald Tusk, y los jefes de las instituciones de la UE y la OTAN, se reunirán en París mañana a invitación del presidente Emmanuel Macron.

Discutirán planes concretos que buscan salvaguardar la defensa europea independientemente del compromiso futuro de EE. UU., dijeron funcionarios informados sobre los preparativos, junto con la mejor forma de apoyar a Ucrania y fortalecer su posición negociadora.

Starmer dijo que se trata de un “momento único en una generación para nuestra seguridad nacional en el que nos enfrentamos a la realidad del mundo de hoy”.

“Es increíble lo rápido que se está moviendo esto”, dijo un funcionario occidental informado sobre las conversaciones. “Todo lo que [Europa] debe hacer es darle a Ucrania tanto como sea posible para que pueda decir ‘no’ a las cosas que se le imponen [por EE. UU. y Rusia].”

La reunión Rubio-Lavrov tiene como objetivo sentar las bases para una reunión entre Vladimir Putin, a la izquierda, y Donald Trump, vistos aquí en la cumbre del G20 en Hamburgo en 2017 © Evan Vucci/AP

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, dijo que la decisión de Trump de iniciar conversaciones fue una “señal poderosa de que intentaremos resolver problemas a través del diálogo y hablar de paz en lugar de guerra”, en comentarios transmitidos por la televisión estatal el domingo.

Los líderes europeos en París discutirán ideas que incluyen la posible implementación de tropas europeas en Ucrania que serían estacionadas detrás, no en, una futura línea de alto el fuego, como una “fuerza de seguridad”, dijeron dos funcionarios.

Pero existe incertidumbre sobre qué papel jugaría EE. UU. en garantizar la seguridad de cualquier fuerza de la OTAN en Ucrania. El equipo de Trump ha descartado el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero los funcionarios europeos dicen que EE. UU. no ha excluido la posibilidad de proporcionar apoyo externo a cualquier despliegue de aliados de la OTAN.

Muchos gobiernos europeos también se sienten incómodos ante la solicitud de EE. UU. esta semana de detalles específicos sobre armamento, dinero y tropas de mantenimiento de la paz que estarían dispuestos a enviar a la Ucrania postconflicto, según varios funcionarios informados sobre las discusiones entre las capitales.

“La sensación general es que este es un buen ejercicio en términos de pensar en lo que cada uno puede ofrecer, pero que la respuesta a EE. UU. debe ser colectiva”, dijo uno de los funcionarios.

Stubb dijo: “Espero que lo que salga de París sea algo que atraiga a los estadounidenses para que podamos tener más implicación en el proceso”.

Los líderes y diplomáticos europeos pasaron la mayor parte de su tiempo en la Conferencia de Seguridad de Múnich durante el fin de semana tratando de analizar los roles de los diversos miembros del equipo de negociación de Trump y cómo podrían dar forma en última instancia al enfoque del presidente.

Un alto funcionario europeo dijo que había “un acuerdo del 95 por ciento” con Keith Kellogg, el general retirado de 80 años designado como enviado de Ucrania de Trump, quien ha descrito a Rusia como “el enemigo”.

Pero el funcionario advirtió que las opiniones de Kellogg, que no fue nombrado como miembro del equipo de negociación de cuatro hombres de Trump, no necesariamente coinciden con las de Rubio, por ejemplo, “quien podría no verlo de la misma manera”.

En una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Múnich, Rubio fue mucho menos explícito en sus opiniones sobre Ucrania, dijeron tres personas informadas sobre las discusiones. Dos dijeron que señaló que las conversaciones con Lavrov se centrarían en logística y planificación para una reunión entre Putin y Trump, y no entrarían en detalles de las posiciones de negociación.

“Con la administración anterior [bajo Joe Biden] no hubo diálogo, solo guerra interminable”, dijo Peskov el domingo. La postura de Trump “debería ser más impresionante para cualquier persona o estado de pensamiento justo”, agregó.

Peskov también dijo que Rusia “defenderá sus intereses para no dejarse seducir por falsas promesas” durante las conversaciones con EE. UU.

Reporte adicional de Felicia Schwartz en Múnich, Leila Abboud en París y Lucy Fisher en Londres

