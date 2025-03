Europa se apresura a reparar una brecha entre Estados Unidos y Ucrania

Líderes europeos se apresuraron el domingo para salvar la relación de Ucrania con Estados Unidos, después de una amarga ruptura la semana pasada entre el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente Trump. Prometieron reunir una “coalición de voluntarios” europea para desarrollar un plan para poner fin a la guerra de Ucrania con Rusia, que esperan pueda ganar el respaldo de un escéptico Sr. Trump. La reunión en Londres a invitación del primer ministro Keir Starmer de Gran Bretaña, los líderes prometieron apoyar a Ucrania. Pero también expresaron la esperanza de que Zelensky y Trump pudieran reparar su ruptura, subrayando la renuencia de Europa a abandonar una alianza transatlántica que ha mantenido la paz durante 80 años. “Tenemos que superar esto”, dijo Starmer el domingo a la BBC antes de que los líderes comenzaran a llegar a Lancaster House, cerca del Palacio de Buckingham. “Tenemos que encontrar una forma en la que todos podamos trabajar juntos”. Starmer dijo que creía que a pesar de la ira de Trump hacia Zelensky en la Oficina Oval el viernes, el presidente estaba comprometido con un acuerdo de paz duradero entre Ucrania y Rusia. Dijo que Gran Bretaña y Francia, trabajando con otros países europeos, desarrollarían su propio plan con Zelensky. Los detalles del plan eran imprecisos, pero Starmer sugirió que los europeos podrían usarlo como base para persuadir a Trump de comprometerse con garantías de seguridad estadounidenses. Gran Bretaña y Francia ya se han comprometido a contribuir con tropas a una fuerza de mantenimiento de paz y están tratando de reclutar a otros países de Europa. “Creo que hemos dado un paso en la dirección correcta”, dijo Starmer, aunque agregó que “este es un momento de real fragilidad en Europa”. Sus comentarios captaron el dilema que enfrenta Europa dos semanas después de la sorpresiva aproximación de Trump al presidente Vladimir Putin de Rusia. Ni Europa ni Ucrania tienen actualmente asientos en la mesa en un posible acuerdo de paz mediado por Trump. Tampoco Trump ha acordado dar garantías de seguridad para evitar que Rusia lance otra invasión a su vecino. El intercambio acrimonioso de Trump con Zelensky profundizó la división transatlántica. “Nadie quiere ver eso”, dijo Starmer, quien tuvo su propia reunión mucho más suave con Trump un día antes. El primer ministro ha tratado de mediar entre Zelensky y Trump. Hablando con ambos hombres por teléfono después de su enfrentamiento, flotó la idea de que Zelensky regresara a la Casa Blanca el viernes por la noche para reparar la cerca con el presidente, según un alto funcionario británico. Ambos líderes declinaron, diciendo que sería mejor dejar que se calmaran los ánimos y que el ambiente se despejara, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema. Aun así, Zelensky mismo ha expresado la creencia de que su ruptura con Trump no era irreparable. El domingo en Londres, Europa envolvió a Zelensky en un cálido abrazo. Recibió expresiones de apoyo de los 18 líderes reunidos, incluidos el presidente Emmanuel Macron de Francia, la canciller Olaf Scholz de Alemania y el primer ministro Giorgia Meloni de Italia. Después de reunirse con ellos, estaba programado que visitara al rey Carlos III en su finca campestre, Sandringham, al noreste de Londres. Sin embargo, detrás de la cuidadosamente coreografiada muestra de solidaridad, hubo un reconocimiento de que mantener a Estados Unidos a bordo sigue siendo crítico. “Starmer tiene dos objetivos”, dijo Mujtaba Rahman, analista de la consultoría de riesgos políticos Eurasia Group. “Construir una oferta con los ucranianos y los europeos que mantenga a Estados Unidos comprometido de manera positiva en la seguridad de Ucrania, mientras al mismo tiempo se prepara para un escenario en el que eso pueda no resultar posible”. Eso requerirá que los países europeos asuman una carga mucho más pesada en la defensa del continente. Se espera que Starmer presione a los líderes europeos a seguir a Gran Bretaña en aumentar sus gastos militares. La semana pasada, el gobierno británico anunció que su presupuesto de defensa alcanzaría el 2,5 por ciento del producto interno bruto para 2027 y el 3 por ciento en una década. El sábado, después de reunirse con Zelensky en el número 10 de Downing Street, Starmer le dio a Ucrania un préstamo de 2.260 millones de libras (unos 2.800 millones de dólares) para comprar equipos militares adicionales. La reunión de la cumbre ha lanzado a Starmer a un lugar poco familiar para un primer ministro británico: en el corazón de Europa durante una crisis. Más de ocho años después de que el país votara por salir de la Unión Europea, el cambiante panorama de seguridad está acercando a Gran Bretaña al continente. Catherine Ashton, una británica que se desempeñó como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo que la exitosa reunión de Starmer con Trump había reforzado sus credenciales como líder para Europa. “No es sorprendente que los aliados en Europa se estén reuniendo en Londres este fin de semana y tampoco es sorprendente que el Reino Unido esté siendo tomado mucho más en serio en Bruselas y las capitales”, dijo Ashton. Y sin embargo, hay límites para la diplomacia de Starmer. No pudo obtener garantías de seguridad de Trump para Ucrania, a pesar de un exagerado gesto de deferencia hacia el presidente. Eso incluyó a Starmer entregando personalmente una invitación para una visita de Estado del rey, la segunda vez que Trump recibe ese honor. Para Trump, la invitación del rey a Zelensky para visitarlo en Sandringham podría quitarle algo de brillo a ese gesto. Para Starmer, la crisis ofrece una oportunidad para acercarse a Europa. Desde hace tiempo ha querido hacerlo en el ámbito comercial, pero se ha acercado con cautela debido a las sensibilidades políticas en casa. El Partido Laborista no quiere perder a sus votantes trabajadores de base, muchos de los cuales favorecieron el Brexit, ante el partido antiinmigración, Reform UK, liderado por Nigel Farage. Pero aumentar el gasto militar es popular entre los votantes de Reform, así como con el principal partido de oposición, el Partido Conservador. Apoyar a Ucrania y oponerse a la agresión rusa también pone a Farage, con su historial de simpatía por Putin, en una posición complicada. Si eso permitirá que Starmer reintegre la economía y el comercio de Gran Bretaña con la Unión Europea es otra cuestión. Algunos analistas señalaron que la Unión Europea no tiene prisa por revisar su acuerdo comercial existente con Gran Bretaña, que considera beneficioso para el Continente. La fortuna política de Starmer todavía depende de que su gobierno revierta la situación económica precaria de Gran Bretaña. “El país está en un estado tan precario que no creo que Starmer sea recompensado por ser un estadista internacional”, dijo Rahman, el analista. “Es una cosa potencialmente peligrosa para un primer ministro tratar de construir capital político en el extranjero cuando la agenda nacional no se está moviendo en la dirección que él quiere”. Gran Bretaña y la Unión Europea están negociando actualmente un acuerdo de defensa y seguridad, que los analistas ven como fruto fácil en comparación con un acuerdo comercial revisado. Pero incluso eso corre el riesgo de verse envuelto en regateos sobre otros temas. Algunos países europeos están buscando concesiones de Gran Bretaña sobre derechos de pesca y permitir a los jóvenes de la Unión Europea vivir y trabajar en Gran Bretaña. “La gente se da cuenta de que ya no pueden contar con una Rusia agradable y una América generosa, y que tienen que ponerse las pilas en varias cuestiones, incluida la defensa y la seguridad”, dijo João Vale de Almeida, ex embajador de la Unión Europea en Estados Unidos y Gran Bretaña. El impacto de los recientes comentarios de Trump sobre Rusia y Ucrania podría eliminar los obstáculos. Los británicos, según Vale de Almeida, están recordando que “son más europeos que americanos en términos de lo que los une a Europa y lo que los une a América”. Sin embargo, varios días frenéticos de diplomacia han dejado al descubierto el desafío que enfrenta Europa para lograr la unidad. Gran Bretaña tuvo dificultades incluso para compilar una lista de invitados manejable para esta reunión. Después de que tres naciones bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, expresaran frustración por no ser incluidas en la lista, dada su proximidad a Rusia, Starmer sostuvo una llamada con sus líderes el domingo por la mañana, antes de que llegaran los demás líderes.