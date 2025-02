Europa relegada a la mesa de los niños en las conversaciones de paz en Ucrania, según el CEO de defensa.

Mantente informado con actualizaciones gratuitas

Las naciones europeas han sido relegadas a la mesa de los niños en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania debido a décadas de falta de inversión en defensa, advirtió el director de la mayor empresa de defensa de Alemania.

Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, dijo que Europa tenía la culpa de ser apartada de las negociaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Si no inviertes, si no eres fuerte, te tratan como a niños”, dijo al Financial Times. “Fue muy conveniente para los europeos en los últimos 30 años decir que está bien gastar el 1 por ciento [del PIB en defensa].”

La consecuencia de esa postura, según Papperger, es que los europeos son como niños relegados a una mesa aparte mientras Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones sobre el futuro de Ucrania.

“Si los padres cenan, los niños tienen que sentarse en otra mesa”, dijo. “Estados Unidos está negociando con Rusia y ningún europeo está en la mesa, ha quedado muy claro que los europeos son los niños”, agregó en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Entre 2021 y 2024, el gasto total en defensa de los países de la UE aumentó en más del 30 por ciento hasta unos €326 mil millones, alrededor del 1.9 por ciento del PIB del bloque, según datos oficiales.

Trump ha ejercido una fuerte presión sobre los miembros de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa hasta llegar al 5 por ciento del PIB.

Papperger hablaba mientras los líderes europeos se recuperaban de la decisión de Trump de llamar a Vladimir Putin para iniciar negociaciones “inmediatas” sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania sin consultar a Europa o Kiev.

Mientras los líderes europeos luchaban por garantizar la seguridad del continente después de las amenazas de Estados Unidos de reducir drásticamente su apoyo, el franco ejecutivo de defensa dijo que la demanda de armas en la región seguiría siendo fuerte incluso en caso de un alto el fuego entre Ucrania y Rusia.

“Los europeos y los ucranianos no tienen nada en sus depósitos”, dijo, refiriéndose a las bajas reservas de armas que hay en el continente.

El precio de las acciones de Rheinmetall, que casi se ha cuadruplicado desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, cayó inicialmente después de que se anunciara el plan de Trump para las conversaciones de paz la semana pasada.

Pero las acciones de defensa europeas, incluidas las de Rheinmetall, han subido desde entonces ya que los inversores apuestan a que los gobiernos europeos tendrán que aumentar masivamente el gasto militar en respuesta a los crecientes temores de un retiro de décadas de Estados Unidos como garante de la seguridad europea.

Papperger, quien se cree fue el objetivo de un complot de asesinato frustrado por Rusia el año pasado, expresó dudas de que las conversaciones de paz de Trump realmente lleven a que Rusia “deje de disparar”.

Dijo que su empresa se beneficiaría incluso si hubiera un alto el fuego porque Europa seguiría invirtiendo en armamento al enfrentar la amenaza de la agresión rusa.

“Incluso si la guerra [en Ucrania] se detiene, si pensamos que tenemos un futuro muy pacífico, creo que eso está mal”, dijo.

Alemania, la mayor economía de Europa, gastó alrededor del 2 por ciento del PIB en defensa el año pasado. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho que el objetivo de la alianza tendría que aumentarse a “considerablemente más del 3 por ciento”.

Papperger dijo que, después de las elecciones nacionales del domingo, espera que el próximo gobierno de Alemania relaje rápidamente las estrictas reglas de deuda para permitir más gasto en defensa, aunque el favorito en las elecciones, Friedrich Merz, está comprometido oficialmente a mantenerlas vigentes.

“Personalmente creo que sucederá, y sucederá inmediatamente”, dijo.

Las acciones de los grupos de defensa europeos han subido desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en 2022 y recibieron un impulso adicional el lunes después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, generara más incertidumbre durante el fin de semana sobre el compromiso de Washington para garantizar la seguridad del continente.

Rheinmetall ha sido uno de los mayores beneficiarios de la creciente inseguridad global. Papperger le dijo al FT que esperaba ventas anuales por valor de €30 mil millones a €40 mil millones en los próximos cinco años, un fuerte aumento de los €5.7 mil millones que la empresa reportó en 2021, antes de la invasión rusa de Ucrania.