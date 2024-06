Europa no obtendrá las funciones de inteligencia artificial de Apple en disputa con la UE.

Apple reveló el viernes que no introducirá en la Unión Europea las funciones de inteligencia artificial para iPhone, Mac y iPad que recientemente anunció. La compañía culpó a la Ley de Mercados Digitales de la UE por la decisión. Varias otras nuevas características de los próximos macOS Sequoia, iOS 18 y iPadOS 18 tampoco debutarán en la UE.

Impacto de la Ley de Mercados Digitales de la UE en las características de inteligencia artificial de Apple

WWDC24 a principios de junio mostró al mundo un primer vistazo oficial a los esfuerzos de inteligencia artificial del fabricante de Mac, que se agrupan bajo el nombre de Apple Intelligence. Safari, Mail y otras aplicaciones podrán resumir grandes cantidades de texto, habrá nuevas herramientas de escritura potenciadas por inteligencia artificial en varias aplicaciones, los usuarios podrán crear sus propios emojis e imágenes, y mucho más.

Las características están programadas para llegar al iPhone, Mac e iPad más adelante este año. Pero, como se supo el viernes, no en Europa.

“Debido a las incertidumbres regulatorias provocadas por la Ley de Mercados Digitales, no creemos que podamos implementar tres de estas características: Mirroring de iPhone, mejoras en el uso compartido de pantalla de SharePlay y Apple Intelligence, para nuestros usuarios de la UE este año”, dijo Apple al Financial Times.

Y la compañía le dijo a Bloomberg: “Estamos preocupados de que los requisitos de interoperabilidad de la DMA puedan obligarnos a comprometer la integridad de nuestros productos de formas que pongan en riesgo la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios”.

Las características no relacionadas con la inteligencia artificial que tampoco llegarán a la UE permiten a los usuarios reflejar fácilmente de forma inalámbrica la pantalla de su iPhone en su Mac y permiten que un iPad tome el control remoto sobre el iPad de un amigo o familiar durante una llamada de FaceTime.

Apple vs. Ley de Mercados Digitales de la UE

El año pasado, la Unión Europea aprobó la Ley de Mercados Digitales con el objetivo declarado de abrir a las grandes tecnológicas a más competencia. Hasta ahora, la legislación ha requerido cambios significativos en el iPhone, incluida la posibilidad de que los usuarios instalen directamente software de terceros sin pasar por la App Store.

Si bien Apple no ha desafiado directamente la DMA, existen acusaciones de que está retrasando la implementación de algunas de las reglas. Por ejemplo, la Comisión de la UE está llevando a cabo una investigación sobre si Apple está siguiendo el requisito de la DMA de permitir a los desarrolladores de software de terceros “dirigir” a los consumidores a ofertas fuera de la App Store, de forma gratuita.

No lanzar Apple Intelligence en Europa se verá como un intento de castigar a la UE por aprobar la DMA, ya sea esta la intención real de Apple o no. Como preguntó el reportero de Bloomberg Mark Gurman en X, “¿Está Apple hacienda esto parcialmente para que los consumidores en la UE se enfrenten a los reguladores?”.