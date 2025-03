Europa ha comprado tiempo para Zelenskyy

Desbloquea el boletín informativo de la Casa Blanca de forma gratuita

Después del ataque verbal contra Volodymyr Zelenskyy por parte de Donald Trump y su vicepresidente JD Vance, Ucrania se enfrentaba a una catástrofe. El riesgo evidente era que Trump trabajara con Vladimir Putin para forzar a una Ucrania aislada a aceptar una victoria rusa de facto.

Ese riesgo aún persiste. Pero una diplomacia altamente hábil por parte del primer ministro británico, Sir Keir Starmer, trabajando estrechamente con Emmanuel Macron de Francia, ha evitado lo peor por ahora. En una reunión en Londres, Zelenskyy fue cálidamente abrazado por líderes políticos europeos y luego se reunió con el Rey Carlos —que parecía no preocuparse de que el líder ucraniano no llevara un traje. El mensaje era claro. Zelenskyy y Ucrania no están solos.

Aún más importante, Starmer y Macron pueden haber arrebatado temporalmente la iniciativa diplomática a Trump y Putin. Al anunciar que las naciones europeas trabajarán con Ucrania en una propuesta de paz —que luego será presentada a EE. UU.— han hecho que sea más difícil para Trump tratar la paz en Ucrania como algo a negociar entre América y Rusia solamente.

En lugar de simplemente decir que Europa y Ucrania deben estar en la mesa, Starmer y Macron han tomado medidas importantes para asegurarse de que eso suceda. Los franceses también están presionando por un alto al fuego temporal, lo que subraya que están trabajando por la paz.

Pero cualquier emoción sobre estos desarrollos debe ser muy calificada. Todavía es probable que las iniciativas de paz fracasen. No hay señales reales de que Rusia esté dispuesta a dejar de luchar. De hecho, los incentivos de Putin para llegar a un acuerdo están disminuyendo rápidamente, ya que ahora tiene una esperanza realista de que EE. UU. pronto ponga fin a la ayuda militar para Ucrania.

También parece muy improbable que EE. UU. acepte proporcionar un respaldo militar a una “fuerza de reaseguro” anglo-francesa en Ucrania. El miedo obsesivo de Trump a una tercera guerra mundial lo llevará a ser extremadamente reacio a correr ese riesgo. Y sin embargo, Starmer insiste en que ningún acuerdo puede funcionar sin un respaldo estadounidense.

Incluso si se logra un acuerdo de paz, llevará muchos meses negociarlo. Mientras tanto, es probable que Ucrania tenga que seguir luchando contra una Rusia fortalecida. Incluso antes del enfrentamiento de la semana pasada entre Trump y Zelenskyy, ya era evidente que Trump no estaría de acuerdo con otro paquete de ayuda estadounidense para Ucrania. En el inmediato contexto de la pelea, incluso se rumoreaba que Estados Unidos cortaría de inmediato todos los envíos de ayuda militar a Ucrania

Kelly Magsamen, quien fue jefa de gabinete de Lloyd Austin cuando era secretario de defensa de EE. UU., respondió a esos informes comentando: “Esto podría desmantelar a Ucrania en semanas… Básicamente estaríamos entregando a Ucrania a Putin.” Otro ex funcionario de Biden estima que Ucrania podría seguir luchando sin el apoyo estadounidense durante meses —pero probablemente no años.

Sin embargo, el ánimo entre muchos ucranianos involucrados en el esfuerzo de guerra es más positivo— como descubrí en Kyiv la semana pasada. Esto no es simple bravuconería. Se basa en una evaluación razonada de cómo se está librando la guerra.

La experiencia de Ucrania en la guerra con drones, desarrollada durante tres años de combate, ha cambiado la naturaleza del conflicto. Oleksandr Khomiak, quien dirige Drone Space Labs, cree que ahora sería imposible para Rusia llevar a cabo un asalto a Kyiv del tipo que Putin intentó al principio de la guerra. Cualquier concentración grande de tropas o tanques sería diezmada por los ataques de drones ucranianos.

El impacto de los drones, fabricados en Ucrania, explica en gran parte las sorprendentes pérdidas que ha sufrido Rusia en el último año. Fuentes occidentales estiman que Rusia perdió 400,000 tropas muertas o heridas y recibió apenas un 0.5 por ciento de tierra ucraniana a cambio.

El inconveniente es que el ejército ucraniano utiliza el servicio Starlink de Elon Musk para ayudar a conectar y volar sus drones. La inteligencia estadounidense también proporciona a Ucrania información en tiempo real que ayuda a identificar objetivos. Esos servicios podrían ser cortados. Pero Khomiak cree que —con la asistencia europea y la experiencia nacional— Ucrania podría encontrar soluciones alternativas para seguir luchando.

Más que conquistar físicamente toda Ucrania, el resultado preferido de Rusia en este punto probablemente sea la instalación de un gobierno títere pro-Moscú en Kyiv. Es por eso que Putin —con el respaldo de Trump— está presionando por elecciones en Ucrania. Pero incluso la interferencia rusa masiva podría no ser suficiente para privar a Zelenskyy de la victoria en una votación. Trump ha dado involuntariamente un gran impulso al presidente ucraniano en las encuestas de opinión.

Al enfrentarse a Trump y Vance en la Oficina Oval, Zelenskyy una vez más demostró que es capaz de resistir presiones que aplastarían a otros líderes. Trump y Vance disfrutaron jugando a los rudos en casa. Pero Zelenskyy es el verdadero líder. Permaneció en Kyiv, cuando las fuerzas rusas se acercaban y la ciudad estaba bajo bombardeo. Vance, en cambio, decidió trasladarse a un lugar seguro cuando se enfrentó con unos cuantos abucheadores en un viaje de esquí este fin de semana.

La imaginación occidental —y su enfoque hacia la guerra— todavía está comprensiblemente atormentada por la caída de Afganistán en manos de los talibanes en 2021. Pero Ucrania no es Afganistán y Kyiv no es Kabul. La nación de Zelenskyy se encuentra en una situación peligrosa. Pero con la ayuda de Europa, puede mantenerse en la lucha el tiempo suficiente para lograr una verdadera paz—una que garantice su independencia y soberanía.

