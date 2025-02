Europa debería sentirse halagada por los ataques de Maga.

“

Cuál es el objetivo final de la política exterior de Donald Trump? Esa pregunta no se ha hecho lo suficiente desde el impactante discurso del vicepresidente de EE. UU., JD Vance, en Munich.

Está claro que Trump y sus secuaces quieren enterrar el orden internacional basado en reglas y restaurar la competencia de las grandes potencias que le precedió. Parecen preferir un mundo dividido en esferas de influencia bajo un puñado de estados grandes dirigidos por caudillos.

Pero incluso si (de hecho especialmente si) ese es su objetivo, por qué querrían empujar a Europa hacia una esfera de influencia rusa? Porque esa es la consecuencia obvia de retirar la protección de Estados Unidos o de ayudar a que los equivalentes de Make America Great Again lleguen al poder en Europa. Una Europa abandonada también vería menos motivo para unirse detrás de un enfoque agresivo estadounidense hacia China. Si la visión del mundo de Trump recuerda a cómo los gánsteres podrían dividir una ciudad en territorios de pandillas, cómo tiene sentido abandonar el territorio más lucrativo y poderoso que hay fuera de tu territorio local?

Los matones a menudo proyectan, así que lo que dicen sobre los demás es un indicador de lo que piensan sobre sí mismos. Eso ha sido verdad durante mucho tiempo para Trump, y también se aplica al discurso de Vance. Su línea más impactante – “la amenaza que más me preocupa” no es Rusia ni China, sino “la amenaza desde dentro” de Europa – debe interpretarse mejor como identificando al adversario más fuerte no de Europa, sino de los objetivos del régimen de Trump.

Rusia y China, después de todo, pueden ser potencias geopolíticas con las que EE. UU. necesita llegar a un entendimiento. Pero no representan ningún desafío, ni mucho menos un modelo alternativo, para el mundo de Maga que Trump y Vance están ocupados construyendo, especialmente dentro de EE. UU. En contraste, la UE y Europa en general, si puede mantenerse unida, tiene la capacidad de ofrecer resistencia que importa a América Maga y su oligarquía de la tecnología.

Admitidamente, no es rival para EE. UU. en términos militares, ni siquiera es capaz de asegurar su propia defensa sin ayuda estadounidense – aún. Pero incluso esto está cambiando, como recientemente señaló Elisabeth Braw en relación con la auto-suficiencia relativa de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Norte de Europa en el Mar Báltico. Trump puede descubrir que asumir la responsabilidad de su propia seguridad hace que Europa sea menos, en lugar de más, maleable.

Comercialmente, la UE ya es una potencia a tener en cuenta. Es un mercado enorme para los ejecutivos tecnológicos de Trump. Cuando la UE elige hacerlo (a menudo no lo hace), puede actuar de manera autónoma en todo el mundo, perseguir sus intereses vigorosamente y, en particular, regular su mercado interno según lo considere oportuno. Eso importa mucho para la industria tecnológica.

Los europeos reaccionaron de manera más visceral al impulso de Vance por la extrema derecha, pero su mención de Elon Musk debería hacerles reflexionar tanto. La nueva dirección de América lucha contra la regulación de la UE para allanar el camino de la extrema derecha al poder, o apoya a la extrema derecha para promover gobiernos dispuestos a dar rienda suelta a la tecnología? Al igual que con el pollo y el huevo, no es una pregunta muy útil: ambos importan. Pero no subestimen la presión para despojar a Europa de su soberanía regulatoria en beneficio de la tecnología de EE. UU. Es el argumento más consistente entre los secuaces de Trump.

Por qué Europa les importa tanto? En parte, por supuesto, porque es más fácil ganar dinero si se pueden vender los mismos servicios extractivos a los consumidores europeos que ya has infligido a los estadounidenses. Políticamente, porque replica las herramientas enormemente poderosas para influir en los votantes que el campo de Trump ha construido en EE. UU.

Pero también porque la insistencia europea en que los desarrollos tecnológicos deben hacerse de manera que respeten a los consumidores y ciudadanos fomenta el desarrollo de alternativas. A menudo, la gran tecnología de Estados Unidos critica la regulación europea argumentando que las normas estrictas de la UE frenan la innovación en Europa. Pero si eso fuera cierto, por qué tendrían que quejarse? La falta de innovación en Europa reduciría la competencia contra ellos.

Si, en contra de lo que dicen, las regulaciones tecnológicas de Europa son condiciones necesarias (si no suficientes) para que surjan productos y tecnologías alternativos, la oposición visceral de la gran tecnología tiene más sentido. Es una señal de que Europa va por buen camino. Debería seguir adelante en lugar de ser desviada.

La UE y sus Estados miembros deberían, en cierto sentido perverso, sentirse halagados. Los insultos y menosprecios aparte, han sido designados como el adversario más serio del mundo Maga de Trump, uno que debe ser desarmado primero. Europa debería abrazar la paradoja de que Trump y sus secuaces tienen en mayor estima a la UE que los propios europeos, y demostrar ser un adversario digno.

