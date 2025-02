Europa debería secuestrar los planes revolucionarios de Trump para el mundo.

Desbloquea la suscripción gratuita al boletín de la Casa Blanca Watch

Tu guía sobre lo que significa la elección presidencial de Estados Unidos en 2024 para Washington y el mundo

El escritor es redactor colaborador de FT, presidente del Centro de Estrategias Liberales en Sofía y becario en el IWM de Viena

Escuchando el discurso del vicepresidente de EE. UU. JD Vance en Múnich y viendo los resultados de las elecciones parlamentarias subsiguientes en Alemania, recordé Berlín del Este en 1989 y el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este. Fue durante las últimas semanas del imperio soviético en Europa que Mijaíl Gorbachov, el líder reformista soviético, les dijo a sus camaradas de línea dura de la Alemania Oriental que corrían el riesgo de estar del lado equivocado de la historia y que “el peligro acecha a quienes no reaccionan ante el mundo real”. Vance hizo un discurso similar, diciéndoles a los europeos que estaban del lado equivocado del presidente Donald Trump. Pero este mensaje no tuvo el efecto esperado.

Resultó que el partido radical de izquierda de Alemania, Die Linke, y no la extrema derecha Alternativa para Alemania, fue el principal beneficiario de las publicaciones en las redes sociales de Elon Musk y la advertencia de Vance. El otro resultado inesperado fue que Friedrich Merz, el próximo probable canciller de Alemania, se transformó de la noche a la mañana de un atlantista tradicional en un gaullista europeo. Justo después de la votación, Merz declaró su disposición a luchar por la independencia de Europa respecto a EE. UU.

La revolución trumpiana ya ha cambiado la naturaleza de la política europea. A menos de dos meses del mandato del nuevo gobierno de la Casa Blanca, la escena política europea se ha transformado en un enfrentamiento entre los revolucionarios aliados de Trump y los nacionalistas liberales “no nos intimiden”. Ahora le toca a la extrema derecha justificar los aranceles anticipados de Trump a Europa, amenazados esta semana con un 25 por ciento, y pedir a los europeos que sigan el liderazgo de Washington en política exterior. En cambio, los partidos tradicionales actúan como defensores de la soberanía nacional que esperan movilizar apoyo apelando a intereses nacionales y dignidad nacional.

La conferencia de Múnich también puso fin al acalorado debate sobre si Trump debería ser tomado en serio (es decir, no literalmente) o literalmente (es decir, no en serio). Ahora sabemos que debe ser tomado tanto en serio como literalmente. Como observó acertadamente Vladímir Putin, presidente de Rusia, Trump “no simplemente dice lo que piensa, sino que dice lo que quiere”. Sus comentarios sobre tomar el control de Groenlandia o el Canal de Panamá no son señales, sino intenciones. El presidente de EE. UU. está convencido de que el interés estratégico de América radica en convertir a Canadá en el 51º estado de EE. UU. Cree firmemente que puede separar a Rusia de China y culpa al “estado profundo” de América por impedirle lograrlo en su primer mandato.

En este contexto, los europeos están perdiendo un tiempo precioso reflexionando sobre cuál será el plan de Trump para Ucrania y quejándose de no estar en la mesa de negociaciones.

Entender a Trump correctamente implica, ante todo, reconocer que se trata de un gobierno revolucionario en el poder en Washington, aunque organizado como una corte imperial. Las revoluciones nunca tienen planes detallados. Funcionan con horarios: cumplir con el momento; no proyectar pasos por delante. No está claro qué quiere lograr exactamente Trump en sus negociaciones con Putin, pero quiere lograr algo muy grande y lo quiere lograr rápido, muy rápido.

Lo que Trump le ofrece a Putin no es simplemente la perspectiva de poner fin a la guerra en Ucrania en términos ampliamente favorables a Moscú, sino un gran acuerdo para reorganizar el mundo. Esto incluye la presencia de América en Europa y también en Medio Oriente y el Ártico. Trump promete a Putin que Rusia será reintegrada rápidamente en la economía global y que Moscú recuperará el estatus de gran potencia que perdió en los humillantes años 90. Trump espera que esto convenza a Rusia de romper su alianza con China. La negativa de EE. UU. en una votación de la ONU a condenar la agresión de Rusia en Ucrania sorprendió incluso a algunos de los admiradores más devotos del presidente. Pero se pretendía persuadir al Kremlin de que el líder estadounidense está listo para hacer lo impensable y reconfigurar el mundo como lo hicieron Ronald Reagan y Gorbachov a finales de los años 80.

Lo que sucederá con los sueños revolucionarios de Trump es una cuestión aparte. Es una de esas ironías de la historia que los rusos están recibiendo con entusiasmo cauteloso la determinación de Trump de remodelar el mundo, lo que recuerda a la respuesta cautelosa de EE. UU. a Gorbachov hace casi 40 años. Lo que Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, está diciendo hoy no es muy diferente a lo que Dick Cheney, entonces secretario de Defensa de EE. UU., dijo en 1989: “Debemos protegernos contra apostar la seguridad de nuestra nación en lo que podría ser una aberración temporal en el comportamiento de nuestro principal adversario”.

George Orwell observó una vez que “todas las revoluciones son fallidas, pero no todas son el mismo fracaso”. Qué tipo de fracaso será la revolución trumpiana, no lo sabemos. Pero lo que la historia nos enseña es que la mejor estrategia no es resistir a los revolucionarios, sino secuestrar su revolución. Al hacer esto el éxito de Europa dependerá en gran medida no de su capacidad para resistir, sino de mostrar un talento para sorprender. ¿Podría Europa encontrar una forma de beneficiarse de no estar en la mesa de negociaciones entre EE. UU. y Rusia? ¿Debería dejarse a Trump ser el dueño de su gran plan de paz para Ucrania y su aplicación?

En un momento de crisis existencial como el actual, hay un recurso valioso para la parte más débil que destaca: la imaginación política.