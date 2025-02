Europa debe responder al ‘electroshock’ de Trump, dice Macron.

Emmanuel Macron ha descrito el regreso de Donald Trump como un “electroshock” que debería obligar a Europa a asegurar su propio futuro, así como el de Ucrania.

En una entrevista en el Palacio del Elíseo poco después de que Trump acordara con Vladimir Putin de Rusia celebrar conversaciones de paz inminentes, el presidente francés defendió la necesidad de que Europa “se fortalezca” en defensa y en la economía.

Insistió en que solo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, podría negociar en nombre de su país, advirtiendo que permitir una “paz que sea una capitulación” sería “una mala noticia para todos”, incluido Estados Unidos.

“La única pregunta en este momento es si el presidente Putin está realmente y de manera sostenible dispuesto a acordar un alto el fuego sobre esta base. Después de eso, le toca a los ucranianos negociar con Rusia”, dijo Macron, añadiendo: “Todos necesitamos permanecer colectivamente vigilantes.”

El líder francés ha argumentado desde hace tiempo que Europa debería asumir más responsabilidad por su propia seguridad, lo que solo sería posible aumentando la independencia económica y reduciendo su dependencia de Estados Unidos y China.

Describió el regreso de Trump a la Casa Blanca como un golpe para impulsar a la UE a invertir en su propia defensa, reavivación económica y tecnológica. Significaba abandonar un marco fiscal y monetario, acordado por primera vez por la UE en 1992, que describió como “obsoleto”.

“Este es el momento de Europa para acelerar y ejecutar”, dijo, advirtiendo al mismo tiempo sobre el riesgo de fracaso para la UE. “No tiene otra opción. Se está quedando sin camino.”

Macron organizó una reunión entre el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el Elíseo el pasado diciembre © Sarah Meyssonnier/AFP/Getty Images

Si Macron puede movilizar a otros países europeos para su programa es una pregunta abierta, especialmente porque ha sido debilitado gravemente en casa y en Bruselas por la parálisis política que siguió a las elecciones anticipadas del año pasado. Las finanzas públicas agotadas de Francia también limitan su propia capacidad para hacer las inversiones necesarias en defensa y otras prioridades.

Sin embargo, el presidente francés respaldó la posición de la administración Trump de que era responsabilidad de Europa asegurar la seguridad de Ucrania, diciendo que se derivaba de un cambio generacional y bipartidista en las prioridades de política exterior de Estados Unidos alejándose de Europa y hacia Asia.

El unilateralismo estadounidense no comenzó con el regreso de Trump al poder, agregó Macron, señalando que “no recibió una llamada” de antemano de la administración Biden sobre su acuerdo de submarinos nucleares “Aukus” con Australia y Reino Unido o sobre su retirada de Afganistán.

“Lo que Trump está diciendo a Europa es que le corresponde a ustedes llevar la carga. Y yo digo, nos corresponde a nosotros asumirla”, dijo Macron.

Aunque muchos líderes europeos reaccionaron furiosamente a las conversaciones de Trump con Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania, Macron parecía más sosegado. Después de hablar por teléfono con Trump a principios de semana, Macron dijo que “no se sorprendió” por la medida del presidente de Estados Unidos.

Dijo que Trump había creado una “ventana de oportunidad” para una solución negociada, donde “todos deben desempeñar su papel”.

El papel de EE. UU. es “reiniciar este diálogo” y tomar la iniciativa, ya que Trump aportó un “elemento de disruptura estratégica”. Dijo que le correspondería a Zelenskyy “solo” discutir “temas territoriales y de soberanía”. Y “es responsabilidad de la comunidad internacional, con un papel específico para los europeos, discutir las garantías de seguridad y, más ampliamente, el marco de seguridad para toda la región. Ahí es donde tenemos un papel que desempeñar”.

Macron dijo que los planes de Trump sobre Gaza y Groenlandia eran ejemplos de la “extrema incertidumbre estratégica” en la que vive el mundo ahora © Magali Delporte/FT

Otros aliados europeos han denunciado las concesiones aparentes de Washington a Putin antes de que las conversaciones hayan comenzado, incluyendo la exclusión de Ucrania de la OTAN y describiendo una restauración completa de su integridad territorial como “ilusoria”.

Pero Macron tuvo cuidado de no criticar, señalando que, en el momento de la entrevista, fue el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, quien había dicho que la adhesión a la OTAN para Kiev “no era un resultado realista”, no el presidente de EE. UU. (Trump más tarde dijo que pensaba que la membresía no era “práctica”).

Macron ha estado liderando discusiones entre los aliados europeos sobre cómo garantizar cualquier acuerdo de paz, incluida la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania para disuadir una mayor agresión rusa.

Zelenskyy ha dicho que solo una fuerza de 150.000 a 200.000 tropas con la participación de EE. UU. podría disuadir a Rusia de atacar nuevamente. Un despliegue a esa escala sería casi imposible para las debilitadas fuerzas militares europeas.

Macron dijo que aunque era demasiado temprano para hablar de cifras, un despliegue tan grande era “poco realista”, añadiendo: “Tenemos que hacer cosas que sean apropiadas, realistas, bien pensadas, medidas y negociadas.”

Preguntado sobre la amenaza de Trump de anexionar Groenlandia, Macron dijo que las preocupaciones del presidente de EE. UU. sobre la seguridad de las rutas marítimas en el Ártico eran “respetables” pero deberían abordarse colectivamente por los aliados en la OTAN. Dijo que había pedido al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que desarrollara una estrategia para la seguridad del Ártico, incluyendo posibles operaciones militares conjuntas.

En cuanto a la propuesta de Trump de reurbanizar Gaza, habiendo expulsado a su población de 2,2 millones de habitantes a los estados árabes vecinos, Macron fue más tajante. Expulsar a los gazatíes sería “extremadamente peligroso”.

“Para mí, la solución no es una solución inmobiliaria. Es una solución política.”

Los planes de Trump sobre Gaza y Groenlandia son ejemplos de la “extrema incertidumbre estratégica” en la que vive el mundo ahora, según Macron. Requiere una reevaluación radical de cómo operan la UE y sus Estados miembros.

“Es un electroshock. Necesitamos choques asimétricos, necesitamos choques externos. Es un choque exógeno para los europeos”.

Los palestinos caminan junto a edificios destruidos en Jabalia, en el norte de Gaza, en febrero © Omar Al-Qattaa/AFP/Getty ImagesGroenlandia alberga a 57.000 personas y también es rica en depósitos de petróleo y minerales © Charlie Bibby/FT

Ayudaría a dar lucidez a aquellos en Europa que todavía creen que pueden vivir en un estado de “dependencia estratégica”.

“Este modelo, que dice que tienes el mercado chino como salida, tienes el paraguas estadounidense para nuestra seguridad y tienes gas ruso barato para poder producir, olvídate de los tres.”

Para que Europa logre el “despertar estratégico” que Macron pide, necesitará tanto impulsar la defensa como reavivar un crecimiento ahora estancado con un estallido de desregulación e integración económica de todo, desde los mercados de capitales hasta la energía para permitir que la UE coseche los beneficios de su tamaño.

En defensa, Macron dijo que Europa debe construir sus capacidades para poder actuar “incluso cuando EE. UU. no esté involucrado”.

Sin embargo, incluso tres años después de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, el cambio dentro de la industria de defensa ha sido lento. Aunque la capacidad de producción de municiones y misiles ha aumentado, las empresas europeas de defensa siguen estando demasiado fragmentadas para producir a gran escala.

Los países también siguen aferrados a sus empresas de defensa nacionales y a menudo son reacios a los programas de desarrollo conjuntos, y aún más reacios a fusiones transfronterizas que podrían crear campeones europeos de la defensa.

Una vez más, Macron instó a Europa a dejar de depender de la compra de armamento estadounidense, una prioridad de larga duración de Francia, diciendo que los socios deberían comprar el sistema de defensa aérea franco-italiano SAMP-T. Dijo que era “mejor” que el Patriot, el equivalente estadounidense, ya utilizado por varios países de la UE.

“También debemos desarrollar una base industrial y tecnológica de defensa europea totalmente integrada”, dijo Macron. “Esto va mucho más allá de un simple debate sobre cifras de gasto. Si todo lo que hacemos es convertirnos en clientes aún más grandes de EE. UU., entonces, en 20 años, todavía no habremos resuelto la cuestión de la soberanía europea.”

Macron dijo que Europa debe construir sus capacidades de defensa para poder actuar “incluso cuando EE. UU. no esté involucrado” © Magali Delporte/FT

Para permitir a los países europeos invertir más en su defensa, Macron abogó por más “soluciones financieras innovadoras”, que podrían incluir más préstamos comunes de la UE como se hizo durante la pandemia de coronavirus. Hasta ahora Alemania se ha mantenido firmemente opuesta; Macron dijo que esperaba que esa postura pudiera evolucionar después de las elecciones federales alemanas el 23 de febrero.

Los desafíos de Europa eran tan agudos ahora como durante la pandemia, dijo. Para abordarlos, Europa necesita liberarse de los límites de déficit bajo el pacto de estabilidad y crecimiento de la UE, que exige que los países mantengan los déficits por debajo del 3 por ciento del PIB. “Es obsoleto”, dijo de las reglas de la UE. “El marco financiero y monetario en el que vivimos está desfasado.”

“Europa está infrautilizada”, dada su necesidad de invertir en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la transición verde y la seguridad.

Macron también abogó por la derogación de regulaciones de la UE que consideró onerosas e irrealistas. Esto incluye la directiva de informes de sostenibilidad corporativa de la UE, y multas inminentes a los fabricantes de automóviles que no han cumplido con las cuotas de vehículos eléctricos, lo que calificó de “locura”. También advirtió que Europa no debería perjudicar a los bancos aplicando requisitos de capital más estrictos, ya que parece que EE. UU. tiene previsto ignorar las reglas acordadas internacionalmente.

Sin embargo, Macron se abstuvo de responder cuando se le preguntó si la UE necesitaba su propia versión del llamado Departamento de Eficacia Gubernamental (Doge) de Trump, donde ha liberado al multimillonario Elon Musk para recortar el gasto gubernamental. “Se necesita una simplificación drástica… Es mejor tomar decisiones audaces y políticamente responsables en lugar de destruirlo todo”.

Macron admitió que podría llevar “cinco a diez años” para que Europa se fortalezca, tiempo que ya no tiene, ya que su mandato termina en 2027. Con los populistas y la extrema derecha ganando terreno en Francia y en otros lugares de Europa, una parte de los votantes están preocupados por la expansión de la influencia de la UE en sus vidas.

Pero Macron todavía tiene fe en su capacidad para persuadir. “Sigo creyendo”, dijo, añadiendo con un toque característicamente intelectual: “Amo el humanismo del Renacimiento y la filosofía de la Ilustración. Es lo que nos hizo. Y no creo que esas ideas estén pasadas de moda. Creo, por el contrario, que tenemos que reinventarlas”.