Europa, aturdida por Trump, se enfrenta a decisiones difíciles en Ucrania

Durante años, los líderes europeos se han preocupado por reducir su dependencia de un Estados Unidos errático. El lunes, en una reunión convocada de forma precipitada en París, la preocupación dio paso a la aceptación apresurada de un nuevo mundo en el que el aliado más poderoso de Europa ha comenzado a actuar más como un adversario.

El plan del presidente Trump de negociar un acuerdo de paz en Ucrania con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia, sin que los ucranianos ni los europeos estén invitados a participar, ha obligado a los líderes aturdidos en capitales como Berlín, Londres y París a enfrentarse a una serie de difíciles decisiones, dolorosos compromisos y costosos nuevos cargos.

Ya se está considerando la posibilidad de que Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países desplieguen decenas de miles de tropas en Ucrania como fuerzas de paz. Los gobiernos europeos están afirmando la necesidad de importantes aumentos en sus presupuestos militares, si no al 5 por ciento del producto interno bruto exigido por el Sr. Trump, entonces a niveles no vistos desde los días de la Guerra Fría a principios de la década de 1980.

“Todo el mundo está muy emocionado en este momento, comprensiblemente”, dijo Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios de guerra en el King’s College de Londres. “Lo que está claro es que pase lo que pase, Europa tendrá que dar un paso adelante”.

Esto podría poner a sus líderes en una situación difícil. Aunque el apoyo público para Ucrania sigue siendo fuerte en toda Europa, comprometer tropas en un deber potencialmente peligroso en suelo ucraniano podría convertirse rápidamente en un lastre político interno. Las estimaciones sobre el tamaño de una fuerza de paz varían ampliamente, pero bajo cualquier escenario, sería una empresa extremadamente costosa en un momento de presupuestos ajustados.

El presidente Emmanuel Macron de Francia, quien propuso por primera vez la idea de una fuerza de paz el año pasado, con escepticismo generalizado en Europa, ha sido debilitado desde que su decisión de convocar elecciones parlamentarias el verano pasado fracasó y lo dejó con un gobierno frágil.

Alemania quizás no tenga un nuevo gobierno de coalición durante semanas después de su elección el 23 de febrero. El lunes, su canciller, Olaf Scholz, descartó hablar de fuerzas de paz como “completamente prematuro” y “muy inapropiado” mientras la lucha seguía siendo intensa.

El primer ministro Keir Starmer de Gran Bretaña, quien no tiene que enfrentarse a los votantes durante cuatro años, dijo que Gran Bretaña estaba abierta a “poner a nuestras tropas en tierra si es necesario”. Pero ex funcionarios militares dijeron que después de años de recortes presupuestarios, el ejército británico no estaba preparado para liderar una misión a gran escala y a largo plazo en Ucrania.

“Francamente, no tenemos los números y no tenemos el equipo”, dijo Richard Dannatt, ex jefe del Ejército Británico, a la BBC. Estimó que Gran Bretaña tendría que suministrar hasta 40,000 tropas a una fuerza de 100,000.

Para algunos europeos, todavía es demasiado pronto para hablar de una era post-estadounidense en el continente. El Sr. Scholz y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtieron a los líderes que no rompieran la alianza transatlántica, independientemente de las tensiones actuales.

Como cuestión práctica, una fuerza de paz sería difícil sin el apoyo logístico de los Estados Unidos. Las garantías de seguridad estadounidenses, según analistas, son cruciales para que sea políticamente aceptable en las capitales europeas, donde algunos líderes tendrán que obtener la aprobación de sus parlamentos. El Sr. Starmer habló de un “respaldo estadounidense”, diciendo que era “la única manera de disuadir efectivamente a Rusia de atacar nuevamente a Ucrania”.

El profesor Freedman dijo que creía que altos funcionarios de la administración Trump como el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, entendían esas realidades y no estaban empeñados en retirar el paraguas de seguridad de Estados Unidos de Europa. Pero dijo que los objetivos del Sr. Trump eran más difíciles de descifrar; su búsqueda de poder sin trabas en su país ha sido profundamente alarmante para los europeos.

“En el pasado, se asumía que este era un país serio y competente”, dijo el profesor Freedman. “Es perturbador pensar que eso podría no ser el caso. Existe la sensación de que los parachoques de protección simplemente no están allí”.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich el fin de semana pasado, la ansiedad estalló cuando Christoph Heusgen, quien preside la reunión, se derrumbó en lágrimas durante su discurso de clausura. Fue una exhibición impactante de emoción de un experimentado diplomático alemán, pero el Sr. Heusgen podría verse simplemente como canalizando los sentimientos de sus compañeros europeos.

Su angustia no fue provocada por la noticia sorpresa de la llamada telefónica del Sr. Trump con el Sr. Putin ni por la advertencia del secretario de Defensa Pete Hegseth de que era poco realista que Ucrania se uniera a la OTAN. Más bien, fue en respuesta al enérgico discurso del vicepresidente JD Vance en la conferencia, en el que instó a los europeos a dejar de ignorar a los partidos de extrema derecha y los acusó de reprimir la libertad de expresión.

“Tenemos que temer que nuestra base de valores comunes ya no sea tan común”, dijo el Sr. Heusgen.

Muchos alemanes vieron los comentarios del Sr. Vance como una intromisión descarada en las elecciones. El vicepresidente, que se saltó una reunión con el Sr. Scholz, sí encontró tiempo para reunirse con la copresidenta del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, Alice Weidel. Los partidos principales de Alemania se han negado a formar coaliciones con la AfD, que las agencias de inteligencia alemanas clasifican como una organización extremista.

Por su parte, el Sr. Trump ha amenazado con golpear a la Unión Europea con aranceles generalizados. Eso podría dañar las economías del bloque, lo que haría aún más difícil aumentar el gasto en defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a los miembros de la alianza a aumentar su gasto a “considerablemente más del 3 por ciento” del producto interno bruto (Estados Unidos gasta el 3,4 por ciento).

En 2023, Alemania gastó el 1,5 por ciento de su producto interno bruto en defensa, mientras que Francia gastó el 2,1 por ciento y Gran Bretaña el 2,3 por ciento.

Más allá de las provocaciones políticas y económicas, los líderes europeos están luchando por entender la estrategia de la administración Trump para Ucrania. Las declaraciones del Sr. Hegseth señalaron una reducción en el apoyo estadounidense a los objetivos de guerra de Ucrania, algo que los líderes europeos lamentan pero admiten privadamente que comparten.

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una visita a la capital ucraniana, Kiev, la semana pasada, sugirió que Estados Unidos podría proporcionar un “escudo de seguridad a largo plazo” para Ucrania, siempre que obtuviera acceso a los valiosos minerales del país. El anuncio de Mr. Trump de negociaciones entre él y el Sr. Putin tomó por sorpresa a líderes europeos y al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania.

“Una contradicción atraviesa el enfoque de Estados Unidos”, escribió Nigel Gould-Davies, miembro senior de Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un grupo de investigación en Londres, en un ensayo en línea. “Ha señalado que Estados Unidos solo negociará el fin de la guerra pero también que Europa debe pagar e imponer un resultado en el que no ha tenido un papel en su decisión”.

Esto supone que el Sr. Trump puede llegar a un acuerdo con el Sr. Putin. Los analistas señalan que Estados Unidos ya ha otorgado a Rusia dos grandes concesiones: descartar la membresía de Ucrania en la OTAN y sugerir que es poco realista para Ucrania recuperar todo su territorio, sin recibir nada a cambio.

Algunos comparan el enfoque del Sr. Trump con su diplomacia nuclear con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su primer mandato. Al reunirse con el Sr. Kim en Singapur, el Sr. Trump le dio una concesión valiosa: no más ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, sin obtener un gesto recíproco. Las negociaciones se estancaron y Corea del Norte aún no ha renunciado a su arsenal nuclear.

En este caso, dijeron los analistas, las probabilidades de un avance rápido podrían salvar a los líderes europeos de tener que comprometer tropas, al menos por ahora.

“A menos que la situación en el terreno mejore considerablemente a favor de Ucrania, es difícil imaginar que Rusia firme un acuerdo que permita a grandes cantidades de tropas de la OTAN, incluidas las británicas, en su frontera”, dijo Malcolm Chalmers, subdirector general del Instituto de Servicios Unidos Reales, un grupo de investigación en Londres.

El profesor Freedman dijo que el Sr. Trump tendría que persuadir al Sr. Putin de aceptar términos que sean aceptables para el Sr. Zelensky, una apuesta extremadamente larga.

“Estamos lejos de las circunstancias en las que tiene sentido”, dijo sobre una fuerza de paz. “No puedo superar la incompatibilidad entre lo que Trump puede ofrecer y lo que quieren los rusos”.