Euro del 2024 día 23: ¿La “código de trucos” botella de agua de Inglaterra y los Países Bajos pueden llegar hasta el final?

Las semifinales de la Eurocopa 2024 ya están completas.

Con Francia y España asegurando su lugar en las últimas cuatro selecciones ayer, Inglaterra y Países Bajos los siguieron con victorias hoy.

Ambas rondas de cuartos de final fueron intensas y dramáticas, de diferentes maneras. Inglaterra una vez más lució cansada y carente de imaginación durante gran parte de su encuentro con Suiza, solo para avanzar gracias al brillante gol individual de Bukayo Saka, que igualó el gol inicial de Breel Embolo, y luego algunas atajadas heroicas en la tanda de penales.

Por otro lado, los Países Bajos vinieron de atrás contra Turquía para llegar a su primera semifinal de la Eurocopa en 20 años, preparando un encuentro con Inglaterra en Dortmund el miércoles.

Nuestros escritores analizan los puntos más importantes.

La botella de agua de Pickford con las instrucciones para el penal de Akanji (la hemos marcado aquí)

Andrew Fifield

Saka estrellas — ¿pero dónde está Kane?

Jim Pitt-Brooke

¿Puede Países Bajos llegar hasta el final?

Tim Spiers

Guler se va… como una estrella

Jim Spiers

¿Qué sigue?

España vs Francia (martes, 8pm BST; 3pm ET)

Países Bajos vs Inglaterra (miércoles, 8pm BST; 3pm ET)

(Top photo: Carl Recine/Getty Images)