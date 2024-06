Euro 2024 y la eficiencia alemana: Olvídate de todo lo que creías saber.

Siga la cobertura en vivo de Países Bajos vs Francia, Eslovaquia vs Ucrania y Polonia vs Austria en la Euro 2024 hoy

Eficiencia. Fiabilidad. Funcionalidad.

Eso es lo que muchas personas más asocian con Alemania, pero hasta ahora en el Campeonato Europeo de 2024, ninguno de esos clichés se ha demostrado ser cierto. Los organizadores del torneo han tenido dificultades con el control de multitudes fuera de los estadios. Los fanáticos han soportado condiciones miserables en el camino de ida y vuelta a los juegos. Los servicios de metro y tren dentro de las ciudades anfitrionas han fallado ante la demanda adicional.

No es lo que el resto de Europa esperaba encontrar.

El viernes por la noche, la Euro 2024 comenzó en Munich. La ciudad está acostumbrada a atender a grandes multitudes de fútbol, con el Bayern de Múnich vendiendo su capacidad de 80,000 personas en el Allianz Arena juego tras juego, año tras año.

El trayecto desde el centro de la ciudad suele ser lo suficientemente sencillo, a través de un tren de metro (en el U-Bahn) que se dirige al norte y lleva a los fanáticos a la estación de Frottmaning, que está a 10 minutos a pie del estadio. Para los juegos importantes, puede ponerse concurrido. Pero fuera del estadio, para los partidos de la Bundesliga y la Liga de Campeones, todo funciona lo suficientemente bien y los aficionados encuentran las áreas que necesitan.

El viernes por la noche, no podía haber sido más diferente. La línea que sale de Munich y sube a Frottmaning se detuvo. Los trenes se detuvieron en plataformas y túneles durante largos períodos y se llenaron más. Munich tiene un clima cálido, especialmente en junio, y fue de gran mérito de los fanáticos de Alemania y Escocia que, a pesar de estar apretujados unos contra otros, sin espacio para moverse, el estado de ánimo se mantuvo tranquilo.

Fuera del Allianz Arena – en escenas que se han repetido en otros juegos disputados desde entonces – era un caos. Para los juegos del Bayern, los fans son guiados hacia ciertas entradas, dependiendo de dónde estén sentados en el estadio. El viernes, la zonificación falló, creando una gran cola frente al estadio. Algunos estuvieron allí afuera durante horas.

Al llegar al frente de la fila, muchos fanáticos no tuvieron más opción que abrirse paso físicamente entre la multitud para encontrar su entrada, lo que resultó molesto para otros que malinterpretaron lo que estaba sucediendo, lo que resultó en algunos enfrentamientos fugaces.

La organización alrededor de los juegos de la Bundesliga es generalmente excelente en todo el país. Muchos de los seguidores presentes, especialmente los fanáticos alemanes, también habrían tenido experiencia previa en el Allianz Arena antes y sin embargo, esto fue completamente diferente.

El primer juego de un torneo importante a menudo trae arrugas de la noche de apertura y problemas, pero lo que sucedió en Munich fue extraño, y fue solo el comienzo.

El domingo por la noche, Inglaterra jugó contra Serbia en Gelsenkirchen. Han surgido malas historias antes y después del juego.

Hubo un embotellamiento y congestión en el servicio de tranvías desde la estación hasta el Arena AufSchalke, el estadio ubicado en las afueras de la ciudad, hasta el punto en que algunos fanáticos optaron por caminar todo el camino en lugar de usar el tranvía, que está aproximadamente a una hora y media desde la estación central de la ciudad. La victoria 1-0 de Inglaterra terminó siendo un subtrama a historias de niños llorando, fuertes lluvias y, en muchos casos, confusión.

Steve Grant, un fanático de Inglaterra que sigue al equipo en casa y en el extranjero, tomó el transporte público para llegar al estadio y dijo que la superpoblación en la estación era tan “peligrosa” que “si estabas parado en el borde del andén, estabas usando todo el peso de tu cuerpo para evitar ser empujado a las vías”. Dijo que “no había medidas de control de multitudes en absoluto”.

Después del juego, hubo más caos. Otro fanático de Inglaterra, Alex, describió escenas en la estación principal de tren como “un caos absoluto”, incluso horas después del silbato final. Había decidido tomar el transporte público de regreso, mientras que otro amigo caminaba, llegando media hora antes que él.

“No podía creer lo ocupada que estaba la estación principal”, dijo. “Cuando escuchamos el anuncio del andén para nuestro tren, la gente corría a toda velocidad para llegar allí – no puedo imaginar cómo habría sido llevar a los niños al juego. Luego, cuando llegamos al andén, no había tren. Eventualmente llegamos a Dusseldorf (teóricamente a 30 minutos en tren interurbano) después de las 2 am.”

Rich Nelson también estuvo en Gelsenkirchen el domingo por la noche con uno de sus amigos, usuario de silla de ruedas.

“Fue un desastre”, dijo. “Los trenes llegaban a diferentes partes del andén sin anuncios, por lo que tenías cientos de personas corriendo para subir. Las plataformas se alteraron, por lo que los trenes de Essen llegaban cuando se anunciaban como con destino a Dusseldorf, y un tren parecía ser uno de los viejos trenes de British Rail con puertas correderas.

“De alguna manera logramos subir gracias a que algunas personas se movieron y sostuvieron puertas, pero el tren tardó una hora en llegar a Dusseldorf. Los trenes han sido la parte más deficiente y menos fiable del fin de semana para nosotros. Ni un solo tren, de los varios que tomamos, llegó a tiempo y a pesar de que reservamos rampas (para la silla de ruedas), el personal de Deutsche Bahn no estaba interesado en ayudar anoche.”

Gelsenkirchen es una de las ciudades anfitrionas más pequeñas de la Euro 2024. Es una ciudad industrial que tiene relativamente poca vida nocturna o atractivo para los seguidores que viajan y menos habitaciones de hotel que la mayoría. Era inevitable que se produjera un inmenso estrés en sus sistemas de transporte en el día del juego mismo.

Deutsche Bahn (DB) es la empresa que administra la red ferroviaria de Alemania, operada de forma privada y financiada por el gobierno. Una vez fue el estándar de oro de los viajes en tren en Europa, hoy está lejos de ese pico y lo ha estado durante algún tiempo.

Siéntese en un carruaje de DB cuando se anuncie un retraso y preste atención a las miradas que se intercambian los alemanes y cómo ruedan los ojos; se ha convertido en un chiste y aunque algunas de las cuestiones en la Euro 2024 son una sorpresa, los retrasos interminables y las interrupciones en la red de trenes no están entre ellas.

Es un problema complicado sin un remedio obvio.

Los servicios que DB ofrece están consagrados en la Constitución alemana. El gobierno federal tiene la responsabilidad de mantener un servicio que sirva al bien común, refiriéndose tanto a su costo como a su fiabilidad.

Las tendencias recientes son alarmantes. En 2020, más del 80 por ciento de los trenes llegaron a tiempo. En 2021, fue del 75 por ciento. Para el verano de 2023, la tasa de puntualidad había caído por debajo del 60 por ciento, por debajo del objetivo del 70 por ciento al que DB se ha comprometido públicamente.

Uno de los datos más conocidos, ciertamente el que más se repite en los medios alemanes, es que en 2022 más del 33 por ciento de todos los trenes de larga distancia llegaron tarde a su destino (definido como al menos seis minutos tarde). Representó un mínimo de 10 años.

En respuesta a una solicitud de comentario para este artículo, un portavoz de DB dijo que la compañía estaba “haciendo todo lo posible para llevar a los fanáticos de fútbol a sus juegos a tiempo y sin estrés”.

Dijeron que el sistema ferroviario estaba “a plena capacidad en este momento” y que DB estaba “básicamente haciendo funcionar cada tren que tenemos”.

Sabrina Wendling de la Alianza Pro Rail, un grupo de interés sin fines de lucro para la promoción y mejora del transporte ferroviario, dice que los problemas que estamos viendo son el resultado de años de falta de inversión.

“Lo que estamos experimentando ahora es la pesada carga en un ferrocarril largo tiempo descuidado, con un tráfico creciente al mismo tiempo”, dice.

“Los gobiernos pasados siempre han practicado una política de priorización de la carretera, por lo que la mayoría de las inversiones del estado iban allí. Eso ha cambiado con el gobierno actual. Pero la necesidad de inversión es tan alta ahora que tomará años mejorar el estado actual de la infraestructura.

“Además, hay una falta significativa de conductores en prácticamente todas partes del país (no solo para trenes, sino también para autobuses y camiones). La falta de conductores a menudo significa una frecuencia insatisfactoria de servicios. Esto se vuelve muy evidente cuando más personas de lo habitual utilizan el transporte público.”

Según la propia admisión de DB, su infraestructura está en malas condiciones. En un informe de estado de red publicado en marzo de 2023, lo describieron como “propenso a fallas”, haciendo referencia al número de cajas de señales, interruptores y cruces a nivel que se encontraban en condiciones inadecuadas.

El tamaño de la red, en términos de longitud de vías, también ha ido disminuyendo en los últimos 30 años. Al mismo tiempo, como describe Wendling, el número de servicios operativos en ella ha ido aumentando constantemente. El efecto es más y más estrés en una red que sufre de falta de inversión. Desde 1994, se han eliminado alrededor de la mitad de los interruptores en la red, lo que dificulta que los trenes se crucen entre sí, lo que hace más importante que todo funcione a tiempo y más impactante cuando eso no sucede.

Hay otras molestias y antagonismos en toda la red. Con más de 200,000 empleados, DB es uno de los mayores empleadores de Alemania, pero todavía hay escasez de personal en toda la red. Los sistemas de megafonía de las estaciones son una molestia menor. Si bien la información se proporciona casi siempre en alemán e inglés, la acústica puede ser deficiente y los anuncios pueden ser difíciles de escuchar. Durante momentos de estrés, o cuando se anuncian cambios de plataforma, eso es particularmente difícil para las personas que no están familiarizadas con la red.

Un problema más macro es el tamaño de la compañía. Una conversación a largo plazo, que no tiene fin a la vista, se refiere a si DB debería dividirse para hacerla más manejable pero también para introducir más competencia en los servicios ferroviarios de Alemania.

Ciertamente no es difícil ver cómo se ha desarrollado un ciclo de fallas o por qué ha sido tan disfuncional durante el torneo actual. En última instancia, es un problema que precede a la Euro 2024 por décadas y continuará durante muchos años. Si bien ya se han iniciado grandes proyectos de inversión, incluida la construcción de nuevas líneas y la adición de muchas más conexiones entre las principales ciudades alemanas, el resultado es una gran carga para el contribuyente y, irónicamente, más interrupciones como resultado de los propios proyectos.

¿Hacia dónde va el torneo desde aquí?

Todavía hay partes que van bien. La atmósfera en los estadios es buena y la calidad del fútbol en sí ha sido excelente hasta este punto. Los alemanes son maravillosos anfitriones, y desde Hamburgo en el norte hasta Munich en el extremo sur, el país está lleno de comida, bebida, arquitectura e historia que harán que la experiencia de estar en este Campeonato Europeo sea rica.

Muchos de los voluntarios, que no están siendo pagados por la UEFA, claramente están haciendo todo lo posible en circunstancias difíciles y trabajando extremadamente duro para ayudar a las personas. Si bien ha habido problemas con la aglomeración en las zonas de aficionados, también se ha pensado mucho en proporcionar entretenimiento a los seguidores alrededor de los juegos. En Munich el domingo, mientras se desarrollaba el caos en el Valle del Ruhr, la gente disfrutaba viendo los juegos en una variedad de pantallas gigantes, junto a grandes lagos en el Olympiapark, con actividades y música en vivo para entretener a niños y familias entre los partidos.

Pero, por ahora, las malas historias son más prominentes. Dado el impacto que actualmente tienen en el torneo, es posible que eso siga siendo así durante algún tiempo.

Informe adicional: Dan Sheldon

(Foto de la parte superior: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)