Euro 2024: La conducta de los fans de Inglaterra bajo escrutinio por canto en Alemania.

El mes pasado, las autoridades británicas sugirieron que los perpetradores podrían ser multados en Alemania si se negaban, cuando se les pedía, a dejar de cantar tales canciones, y si se consideraba lo suficientemente provocativo, calificar como una posible falta al orden público. Sin embargo, la policía alemana también ha dicho que hay un límite en lo que pueden hacer porque cantar la canción no es un delito penal en el país, a diferencia de gestos relacionados con los nazis o el canto de canciones discriminatorias racistas u homofóbicas. También se deben tener en cuenta las dificultades prácticas de intervenir cuando cientos de seguidores pueden estar cantando tal canción. “Depende de las circunstancias. Primero pueden esperar comunicación, [y preguntar] ‘¿qué están haciendo?’” dijo Oliver Strudthoff, jefe del Centro de Coordinación Nacional de la Policía de Alemania, cuando le pregunté el mes pasado cómo se manejaría tal comportamiento durante la Eurocopa. “Quizás no sea un delito, pero es muy, muy impolite. Así que por favor, deténganlo,” dijo, sugiriendo que podría seguir una multa o incluso un arresto si el comportamiento se volviera más serio. Un portavoz de la Unidad de Policía del Fútbol del Reino Unido dijo: “La gran mayoría de los aficionados que viajan serán verdaderos seguidores que simplemente quieren disfrutar del fútbol. Instamos a todos los aficionados que viajan a ser conscientes de la cultura local y ser buenos invitados. “Actuar de manera deliberada para causar ofensa podría resultar en un mayor riesgo para su seguridad personal, y la policía alemana tomará medidas contra quienes infrinjan la ley. Esta acción puede incluir multas elevadas y penas de prisión.” “Simplemente pienso que es bastante aburrido y monótono”, dijo el jefe de policía Mark Roberts, el líder nacional de la policía en materia de fútbol, a BBC Sport. “Los alemanes son bastante equitativos al respecto. Sin embargo, hay un límite. Al igual que con la legislación de orden público en este país, vemos mucha controversia sobre cosas que la gente dice. ¿Es un delito? ¿O no lo es? No podemos dar reglas claras al respecto. Es específico del contexto. “Vimos en Munich la última vez que Inglaterra jugó allí. Los alemanes fueron tolerantes hasta cierto punto. Pero cuando la gente se pasaba de la raya, fueron detenidos y tratados.”