Euro 2024: España contra Georgia – El notable viaje de Nico Williams hacia la cima

A pesar de su nueva seguridad, la vida no era nada fácil para la familia Williams. Se mudaron 150 kilómetros al sureste a Pamplona. Nicolás Williams Arthuer nació allí el 12 de julio de 2002, pero sin poder encontrar suficiente trabajo para mantener a su familia, Félix se mudó a Londres haciendo lo que pudiera para enviar dinero a casa. Trabajaba como guardia de seguridad, incluso en los torniquetes del Chelsea FC. Estuvo fuera durante 10 años, ahora ha vuelto a Bilbao. Inaki, quien decidió jugar para Ghana en homenaje a ellos, cuidaría de Nico todo el tiempo. “Para mí él es una referencia, es todo para mí”, dijo Nico. “Me corrige, me aconseja, siempre lo ha hecho de hecho, pero nos llevamos muy bien. Es mi hermano, pero también actúa un poco como un padre. Después del partido, fueron a visitar a su mamá, quien no pudo ver el partido ya que los aficionados estaban prohibidos debido a la pandemia de Covid.