Euro 2024 Disparos: La Policía en Hamburgo Dispara a Hombre con Hacha

Un hombre que empuñaba un hacha en una calle llena de aficionados al fútbol fue disparado por la policía el domingo en Hamburgo, Alemania, solo horas antes de que la ciudad fuera sede de un partido del Campeonato Europeo. El hombre amenazó a los agentes de policía con “un pico y un artefacto incendiario”, dijo un portavoz de la policía el domingo. Como no respondió a las advertencias, la policía dijo que fue disparado. El hombre resultó herido y estaba siendo tratado, confirmaron. No se reportaron heridos entre los aficionados ni los agentes de policía. El incidente tuvo lugar en el distrito de entretenimiento de Hamburgo, una sección de la ciudad conocida como la Reeperbahn que está llena de restaurantes y bares. En ese momento, la zona estaba llena de miles de aficionados que habían llegado para ver a Holanda jugar contra Polonia el domingo por la tarde. Según una portavoz de la policía de Hamburgo y videos del incidente publicados en línea, el hombre salió de un pequeño restaurante con un hacha de doble hoja y un cóctel molotov y amenazó a los agentes cercanos. Parado detrás de una barrera policial mientras los fans miraban a solo unos pasos, el hombre, vestido completamente de negro, gritaba y se dirigía hacia un grupo de unos doce agentes de policía, varios de los cuales lo apuntaban con sus armas desde ambos lados de la barrera. Sostenía el pequeño hacha en una mano y lo que parecía ser una botella con un trapo en su cuello en la otra. Cuando un agente de policía roció gas pimienta en la dirección del hombre, este se dio la vuelta y comenzó a correr por la calle mientras los fans se dispersaban. Los agentes se movieron para rodearlo a corta distancia por la estrecha calle, y poco después, al menos cuatro disparos resonaron y el hombre cayó al suelo. La policía dijo que el hombre había resultado herido, pero no pudieron dar más detalles sobre su estado. Fue puesto en una ambulancia y conducido lejos. Los disparos, capturados en varios videos que se publicaron en línea, fueron una intrusión repentina y desconcertante en lo que hasta entonces había sido una atmósfera festiva a la hora del almuerzo. En cuestión de minutos, decenas de agentes de policía se habían reunido y establecido un cordón alrededor de la escena del tiroteo, y anuncios por megafonía, junto con el inminente inicio del partido, despejaron la zona. El lugar del tiroteo estaba a 10 minutos a pie de la zona oficial de aficionados de la ciudad, que estaba abarrotada con muchos más miles de aficionados en ese momento, y a un corto viaje en tren del Volksparkstadion, con capacidad para 57 000 espectadores, donde Holanda y Polonia se iban a enfrentar en el primero de los tres partidos del torneo programados para ese domingo. El tiroteo tuvo lugar en el tercer día del torneo de un mes de duración, que reúne a los mejores 24 equipos del continente cada cuatro años, y en medio de una presencia policial reforzada. Las autoridades alemanas dijeron la semana pasada que alrededor de 22 000 agentes de policía trabajarían cada día del torneo, y que serían complementados por cientos más de los países participantes.