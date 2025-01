Etiopía y Somalia se comprometen a fortalecer lazos

La disputa diplomática entre Etiopía y Somalia que había llevado a tensas relaciones regionales ha sido resuelta, según el ministro de Relaciones Exteriores de Somalia. La declaración de Ahmed Moalim Fiqi, transmitida por la televisión estatal, dijo que Somalia no había hecho concesiones. Etiopía no ha comentado sobre la afirmación somalí, pero dijo que los dos países habían acordado “fortalecer las relaciones bilaterales”. Los dos vecinos habían estado en desacuerdo desde el pasado enero cuando Etiopía, un país sin salida al mar, firmó un acuerdo marítimo con el territorio separatista de Somalilandia, que Somalia considera como parte de su territorio. La declaración del viernes sigue a una visita de una delegación etíope a Somalia en el último signo de acercamiento después de un acuerdo mediado por Turquía anunciando el mes pasado. Dirigida por la ministra de Defensa etíope Aisha Mohammed, la visita se centró en el futuro de la misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana (UA) en Somalia. Etiopía tiene miles de tropas estacionadas en Somalia que no forman parte de la fuerza de la UA y no ha estado claro cuál será su papel en el futuro. En su declaración, Etiopía dijo que los dos países habían acordado colaborar en la misión. Somalia había dicho anteriormente que podría expulsarlos por el acuerdo con Somalilandia. A lo largo del año pasado, la tensión fue alta después de que Etiopía anunciara planes para construir una base naval en Somalilandia. La república separatista dijo que el acuerdo incluía un compromiso de que Etiopía la reconociera oficialmente como un país independiente, pero Addis Abeba nunca lo confirmó. En ese momento, Somalia dijo que veía el acuerdo como un acto de “agresión” y una afrenta a su soberanía. Somalilandia, que se separó de Somalia hace más de 30 años, ha estado presionando durante mucho tiempo para ser reconocida. Hace solo unas semanas habría sido impensable que funcionarios del ministerio de Defensa de Etiopía estuvieran celebrando conversaciones en la capital somalí, Mogadiscio. Las relaciones entre los vecinos eran tan malas que había temores de que se estuviera gestando una pelea regional más amplia, con Etiopía por un lado y Egipto respaldando al gobierno de Mogadiscio. Sin embargo, como resultado de la mediación de Turquía, las cosas han mejorado, con ambos países acordando reconocer la soberanía del otro. De acuerdo con la declaración conjunta de Ankara del 12 de diciembre de 2024, los vecinos del Cuerno de África se reunirán de nuevo en febrero para mantener “conversaciones técnicas”. Hasta entonces, lucharán por alcanzar “arreglos comerciales mutuamente beneficiosos” para garantizar que Etiopía obtenga acceso al mar “bajo la soberanía de Somalia”. No está claro si Etiopía ha descartado el acuerdo firmado con Somalilandia. La televisión estatal somalí citó a Fiqi diciendo “ese archivo… se cerró después de que se presentaron y aceptaran las demandas de Somalia, pero no debido a concesiones o al margen de los principios que defendíamos en nuestra causa”. Información adicional de Will Ross y BBC Monitoring [Getty Images/BBC] Visite BBCAfrica.com para más noticias del continente africano. Síganos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica Podcasts de BBC Africa.