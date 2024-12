ETFs de Crecimiento Sacudidos a medida que la Tecnología se Enfrenta al Valor Sonrojado

growth

Los ETF, como el ETF iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) de $58.5 mil millones, están recibiendo actualizaciones ahora que las acciones tecnológicas de alto vuelo, incluyendo a Apple Inc. y Amazon.com Inc., ya no se consideran puramente de crecimiento en los índices que siguen los fondos, según CFRA Research.

Microsoft Corp. y Adobe Inc. también están entre las empresas que ya no se categorizan como de crecimiento puro en el último reequilibrio de los índices de crecimiento y valor de S&P Global, escribió Aniket Ullal de CFRA. Esas empresas, junto con Advanced Micro Devices Inc., ahora caen en ambos campos.

Docenas, si no cientos, de emisores de fondos cotizados en bolsa y fondos mutuos siguen los índices de S&P al seleccionar acciones para sus fondos, y la firma cambia los pesos de los índices, o los reequilibra, a menudo para reflejar cambios en los precios de las acciones, tasas de crecimiento y más.

Como resultado, los inversores obtendrán una parte más pequeña de Apple, Amazon y Microsoft en sus ETF de crecimiento. También obtendrán porciones más grandes de empresas financieras, ya que el reequilibrio le da a Berkshire Hathaway Inc., JPMorgan Chase & Co. y otros una apariencia más de crecimiento mientras reduce las características de valor.

El reequilibrio es importante para los inversores porque “cambia la exposición sectorial de cualquier ETF vinculado a estos índices, lo que impacta en su rendimiento futuro”, escribió Ullal, miembro del consejo asesor editorial de etf.com.

Participación de los sectores de TI y Finanzas en el ETF de Crecimiento S&P 500 después de los reequilibrios de fin de año (2020-24)

S&P reequilibra los índices de crecimiento y valor en función de una ampliación o reducción de la relación crecimiento-valor de una acción. Si bien una empresa saliendo del crecimiento sugiere una apreciación de las acciones más lenta, Apple ha aumentado un 9.4% en los últimos 30 días y el IVW ha subido un 3%, S&P analiza una variedad de factores, dijo Ullal.

“Aunque nombres tecnológicos megacap como Apple y Microsoft retienen características de empresas de crecimiento como el momentum del precio, también deben haber obtenido puntuaciones relativamente altas en algunas características de valor, como las ratios de ventas-precio en comparación con otras empresas de crecimiento en el universo S&P 500, como Nvidia, Tesla o ServiceNow”, escribió en un correo electrónico.

Con su ponderación en el Índice de Crecimiento S&P 500 recortada, la participación de la tecnología en el Índice de Valor S&P se ha más que duplicado, superando el 20%, desde menos del 10% el año pasado, según CFRA. Las empresas tecnológicas mencionadas anteriormente han recibido ponderaciones que ahora están casi equitativamente divididas entre crecimiento, una empresa que crece más rápido que el promedio del mercado, y valor, una acción cuyo precio puede no capturar con precisión el verdadero valor de la empresa en comparación con el resto del mercado.

