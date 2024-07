Estudios de Río Tinto sobre megadeals mineros tras el colapso de la adquisición de BHP-Anglo | Noticias de negocios

La gigante minera Rio Tinto está planeando su mayor adquisición en años después del fracaso de la oferta de £39 mil millones (£24.7 mil millones) de su rival BHP por Anglo American.

Sky News ha sabido que Rio, que cotiza en Londres y Sídney, está estudiando una lista actualizada de posibles objetivos de adquisición que podrían cambiar la industria, incluido Teck Resources, el grupo canadiense.

Fuentes de la ciudad dijeron que Rio había elaborado propuestas detalladas para una posible oferta por Teck, que incluían acercarse a los bancos para financiar un acuerdo.

Se estima que Teck Resources tendría un valor de más de $30 mil millones (£23.2 mil millones) en cualquier enfoque creíble, según los banqueros, y potencialmente en la región de $32 mil millones.

Sin embargo, no estaba claro el viernes si Rio finalmente elegiría hacer una oferta formal por Teck.

Una persona cercana a la empresa con sede en Londres insistió en que no tenía intención de lanzar una oferta inminente por Teck Resources, pero reconoció que estaba en una lista de posibles objetivos.

La venta de la división de carbón de Teck a Glencore por poco menos de $7 mil millones, que se completó esta semana, la dejó como una minera centrada en el cobre y otros metales esenciales para la transición energética.

También se dice que otros mineros globales están interesados en la idea de adquirir Teck, aunque cualquier oferta extranjera enfrentaría una intensa escrutinio y posiblemente condiciones estrictas impuestas por el gobierno canadiense.

Un banquero minero dijo que las perspectivas de una oferta exitosa en el extranjero por Teck eran “negligibles”.

La atención de los inversores se ha vuelto nuevamente hacia el potencial de megadeals en la industria minera después de que BHP intentara adquirir Anglo American en un acuerdo complejo que se deshizo en mayo.

El periódico Australian Financial Review informó en mayo que Rio no descartaba hacer una oferta por Anglo American, aunque aún no lo había hecho.

Portavoces de Rio Tinto y Teck Resources dijeron que no comentan rumores ni especulaciones.