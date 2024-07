Estudiantes desafían la prohibición para seguir protestando.

Hace 8 horas de la BBC News de Ethirajan Anbarasan y Yogita Limaye en Londres y Delhi. Una mujer herida recibe ayuda el jueves, el día más mortal desde que comenzaron las protestas. Los estudiantes manifestantes han vuelto a las calles de la capital de Bangladesh, Dhaka, desafiando la prohibición de manifestaciones públicas tras un día de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos. Las procesiones funerarias simbólicas estaban planeadas para rendir homenaje a al menos 25 personas asesinadas el jueves. Se informaron dos muertes más el viernes, lo que eleva el total desde que comenzaron las protestas a al menos 33, aunque el número exacto es difícil de evaluar debido en parte a un apagón casi total de las comunicaciones, con Internet móvil y líneas telefónicas reportadamente caídas. El cierre se produce cuando las autoridades intentan sofocar las protestas exigiendo que el gobierno elimine una cuota de empleo para las familias de veteranos de la guerra de independencia del país en 1971. Los servicios de autobús y tren también se han detenido, mientras que las fotos de Dhaka muestran grandes números de policías en uniforme antidisturbios en las calles. Las escuelas y universidades de Bangladesh también han sido cerradas hasta nuevo aviso. Sin embargo, esto ha hecho poco para detener a los manifestantes, que juraron continuar con su propio “Cierre Completo”, que los ha visto bloquear las carreteras de toda la ciudad. El viernes, los estudiantes que coreaban “mérito, mérito” y “no dejaremos que la sangre derramada por nuestros hermanos sea en vano” fueron acompañados por un número de padres fuera de la universidad de Dhaka. Los estudiantes argumentan que el sistema de cuotas es discriminatorio y piden un reclutamiento basado en el mérito. Los críticos dicen que el sistema beneficia injustamente a las familias de grupos progubernamentales que apoyan a la primera ministra Sheikh Hasina, quien ganó su cuarta elección consecutiva en enero. Una marcha organizada por partidos islamistas fue recibida con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras. Numerosos incendios se iniciaron en toda la capital, según las autoridades. El principal partido de oposición, el Partido Nacional de Bangladesh, también convocó a protestas, con el presidente interino en el exilio, Tarique Rahman, pidiendo a la gente que apoye a “estos estudiantes de corazón tierno” en un mensaje en Twitter. El partido dijo que uno de sus líderes senior, Ruhul Kabir Rizvi Ahmed, había sido detenido. La policía no dio razones para el arresto del Sr. Rizvi. Los intentos de poner fin a las protestas con conversaciones hasta ahora han fracasado. El ministro de Leyes, Anisul Haque, dijo a BBC Bangla que el gobierno estaba dispuesto a discutir los problemas: “Estoy seguro de que también están discutiendo si vendrán a las conversaciones o no.” Sin embargo, el estudiante Nahid Iqbal dijo a la BBC el jueves que no considerarían unirse a las conversaciones en el presente. “El gobierno ha matado a tanta gente en un día que no podemos unirnos a ninguna discusión en las circunstancias actuales.” La gente ha dicho a la BBC que las calles están relativamente tranquilas, aparte de la presencia policial. Anteriormente, el Comisionado de la Policía Metropolitana de Dhaka, Shafiqul Islam, dijo a la BBC que las autoridades habían decidido prohibir las manifestaciones en la ciudad para proteger vidas y propiedades después de la violencia del jueves. Separadamente, la policía confirmó a BBC Bangla que dos personas habían muerto el viernes. La policía dijo que 100 agentes resultaron heridos el jueves, mientras que un ministro del gobierno dijo que varios vehículos estacionados fuera de edificios gubernamentales fueron incendiados. Los enfrentamientos no se han limitado a Dhaka, con 26 distritos informando incidentes. Los manifestantes que ocuparon e incendiaron el canal estatal BTV se habían ido para la mañana del viernes, aunque el canal no había comenzado a transmitir de nuevo. Un reportero senior dijo a BBC Bangla que la redacción de noticias, el estudio y la cafetería habían sido dañados en el incendio del jueves. Información adicional de BBC Bangla.