Estudiantes de medicina del Reino Unido acuden a Bulgaria debido a la escasez de plazas universitarias en su país.

A pesar de haber logrado calificaciones de A en los tres A-levels y obtener entrevistas en dos universidades, Adnaan Patel no pudo conseguir un lugar en una escuela de medicina británica para seguir su ambición de convertirse en médico.

En su lugar, Patel cambió su ciudad natal del norte de Inglaterra, Blackburn, por seis años de estudio en la ciudad sureña búlgara de Plovdiv, siguiendo los pasos de un número creciente de estudiantes británico-asiáticos que ahora buscan calificaciones médicas en Europa.

“Tenía una oferta de respaldo para estudiar optometría, pero realmente quería hacer medicina. Tenía las calificaciones y ya conocía a algunas personas estudiando aquí, así que pensé, ‘¿por qué no? Daré el salto e iré a Bulgaria yo mismo,” dijo.

Actualmente, con 22 años y en el tercer año de su carrera de medicina, Patel forma parte de una creciente corriente de talento formado en la UE que entra en el NHS, siendo Bulgaria el proveedor de graduados del Reino Unido de más rápido crecimiento para el servicio de salud en 2023, según datos del Consejo Médico General.

Otros destinos populares en la UE incluyen Polonia y Rumania, pero el gobierno del Reino Unido estima que actualmente hay más de 2,500 estudiantes británicos estudiando medicina y odontología en Bulgaria en ciudades como Plovdiv, Varna y Sofía.

El plan de personal sanitario del NHS, publicado en 2023, ha fijado un objetivo de 15,000 plazas en escuelas de medicina del Reino Unido para 2031-32, pero mientras tanto el servicio de salud ha dependido en gran medida de la contratación en el extranjero, incluyendo países como Pakistán y Ghana que están en la lista internacional de países con escasez de doctores.

Sin embargo, el secretario de salud Wes Streeting advirtió recientemente que el NHS se había vuelto “demasiado dependiente de tirar de la palanca de la inmigración”, añadiendo que muchos estudiantes británicos con calificaciones de “A” no estaban obteniendo plazas en escuelas de medicina en el Reino Unido.

Hasta que la nueva capacidad de las escuelas de medicina del Reino Unido esté en funcionamiento, los graduados de países como Bulgaria —que proporcionaron 435 ciudadanos británicos con títulos de medicina en 2023— pueden ayudar a aumentar el flujo de médicos y dentistas, y todo ello sin coste alguno para el Estado británico.

Mark Dayan, analista de políticas en el think-tank Nuffield Trust, señaló que el número de estudiantes británicos dispuestos a salir de casa y formarse en Bulgaria “sugiere que hay una demanda acumulada en el Reino Unido de plazas.”

La Asociación Médica Británica, el sindicato de médicos, ha pedido más plazas en escuelas de medicina, así como una expansión proporcional en las oportunidades de formación para los médicos recién graduados.

“Aquellas personas con la capacidad y el deseo de estudiar para convertirse en médicos en el Reino Unido no deberían verse impedidas de hacerlo debido a la falta de plazas y las altas tasas de competencia,” dijo Rob Tucker, presidente del comité de estudiantes de medicina de la BMA.

Sumaiya Mahmood forma parte de una creciente corriente de estudiantes británicos de medicina y odontología que se forman en Bulgaria © Charlie Bibby/FT

Los estudiantes en Plovdiv pagan tasas de matrícula de €9,000 al año, con gastos de vida que suelen llevar los costos anuales a unos €17,000 al año, o €100,000 para un curso de seis años, según Adekunle Adetayo, un graduado de Plovdiv de 2021 que ahora trabaja en el departamento de urgencias del Hospital Addenbrooke’s en Cambridge.

Adetayo, nacido en Londres y de ascendencia nigeriana, fue uno de los primeros pioneros en estudiar en Bulgaria. Pero encontró la transición tan difícil cuando llegó a Plovdiv en 2015, que más tarde fundó una agencia, MedConnect Europe, para ayudar a facilitar el proceso a otros.

“Fui a través de una agencia y tenía 18 años. Solo había 150 estudiantes británicos en toda la universidad en aquel entonces, y no había nadie allí para ayudarnos cuando llegamos. Básicamente nos dejaron solos,” recordó.

La experiencia es mucho mejor hoy en día, según Merlin John, una estudiante de primer año de odontología de 19 años que utilizó otra agencia popular, InterHecs, para ayudarla con la transición cuando llegó en septiembre pasado, incluyendo la burocracia de visados.

“Todos nos reunimos antes en línea, lo cual fue muy útil, y nos hicieron salir una semana antes del período e organizaron actividades para que todos nos conociéramos,” dijo John, pasando tiempo con un grupo de seis compañeros británicos antes de clase.

Pero todavía hay presiones. Muchos estudiantes recibieron el apoyo de familiares que trabajaban y que sacrificaban para cubrir los gastos de matrícula y vida, dijo Hazrat Ali Khan, de 21 años, cuya madre y hermana han aceptado trabajos en un centro de cumplimiento de ventas en línea para ayudar a pagar sus facturas.

“Vengo de una familia de bajos ingresos. A veces es una lucha recoger el dinero. Tengo deudas con la familia y amigos y trabajo en verano, dando clases en línea. Así que siento una presión financiera y una carga, pero también veo la luz al final del túnel,” dijo.

Estudiantes de medicina británicos en la Universidad Médica de Plovdiv © Charlie Bibby/FTEl campus cuenta con una tecnología de simulación de última generación © Charlie Bibby/FT

El desafío de mudarse a los Balcanes para estudiar en una ciudad en el límite mismo de la Unión Europea se suaviza en parte por la gran cantidad de estudiantes británicos que ahora obtienen títulos de medicina en Bulgaria.

La Universidad Médica de Plovdiv, a 150 km al sureste de la capital Sofía y a un corto trayecto en autobús de Turquía, tiene más de 1,200 estudiantes británicos, aproximadamente el 80 por ciento de los cuales —como Patel, cuyos abuelos vinieron al Reino Unido desde el estado indio de Gujarat en la década de 1960— son de origen asiático del sur.

Alrededor del campus, se pueden escuchar grupos de estudiantes con acentos regionales británicos de Londres oriental, Blackburn y Birmingham discutiendo sobre sus próximos exámenes de anatomía y los últimos resultados de la Premier League inglesa.

Adaptarse a la lengua y maneras culturales de Bulgaria no fue fácil al principio, recuerda Sumaiya Mahmood, de 22 años y ahora en su tercer año de odontología, pero dijo que el sacrificio de estar lejos de casa había sido una valiosa experiencia de aprendizaje.

Mahmood, que creció en Birmingham y es de origen pakistaní, obtuvo tres Bs en sus A-levels y estudió duro para pasar los exámenes de ingreso de Plovdiv en Biología y Química, eligiendo la odontología en Bulgaria en lugar de aceptar una oferta de respaldo para estudiar farmacia en la Universidad de Wolverhampton.

“Me siento bendecida de estar aquí. Ninguna escuela en el Reino Unido estaba ofreciendo a personas en mi posición un lugar para estudiar odontología y Bulgaria me ofreció esa oportunidad. Así que incluso si hay cosas que no nos gustan, Bulgaria nos ha dado una oportunidad que el Reino Unido no dio,” dijo.

Aquellos que obtienen plazas son instruidos en inglés y reciben un título que es completamente reconocido en el Reino Unido. Para los estudiantes de años clínicos, la universidad cuenta con un centro de simulación de última generación, con maniquíes médicos que pueden sangrar, gritar de dolor e incluso dar a luz.

Veselina Goranova-Marinova, vice-rectora de actividades educativas de la Universidad Médica de Plovdiv, dijo que los estudiantes del Reino Unido necesitaban inicialmente “más orientación” a través de los materiales del curso que sus contrapartes búlgaras, pero luego a menudo obtenían mejores resultados en los exámenes.

“Al final del semestre a menudo me sorprenden los resultados. Los estudiantes extranjeros tienden a estar mejor preparados en las pruebas teóricas que los búlgaros. Los extranjeros tienen dificultades que superar, así que quizás están más motivados para estudiar duro,” añadió.

Para aquellos que completen el curso —y más del 90 por ciento lo hace, según datos de la universidad— una ceremonia de graduación tiene lugar en el espectacular anfiteatro romano de Plovdiv.

Muhammad Hamza, un joven de 25 años de Blackburn que se graduó de Plovdiv el verano pasado y comenzó a trabajar como dentista en formación el mes pasado, tiene un video en su teléfono del momento en que paseaba por el antiguo escenario, observado por sus padres, para recibir su diploma de graduación.

“Al principio estaba preocupado por estudiar odontología en el extranjero. Lo tomé como una elección de estilo de vida, pero luego llegué a amarlo,” recordó. “Y al volver a Plovdiv ahora, se siente como en casa. Mirar hacia atrás [ese video], es solo felicidad pura.”

Visualización de datos por Amy Borrett

