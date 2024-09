Estudiante de escuela japonesa muere después de apuñalamiento en China

Un estudiante de 10 años en una escuela japonesa en el sur de China ha fallecido un día después de ser apuñalado. El niño, inscrito en la Escuela Japonesa de Shenzhen, sucumbió a sus heridas temprano el jueves, según funcionarios japoneses. Su agresor, un hombre de 44 años surnombrado Zhong, fue arrestado en el lugar, dijeron las autoridades locales. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, calificó el ataque de “despreciable” y dijo que Tokio había pedido una explicación a Pekín “lo antes posible”. “Esto no debería suceder en ningún país”, añadió. Mientras que ninguna de las partes confirmó la nacionalidad de la víctima, el sitio web de la Escuela Japonesa de Shenzhen dice que es para “niños japoneses que tienen nacionalidad japonesa”. El motivo del ataque no se conoció de inmediato. Pero algunos observadores han expresado preocupación de que el sentimiento nacionalista en China pueda estar llevando a una creciente violencia contra extranjeros. En junio, un hombre atacó a una madre japonesa y a su hijo en la ciudad oriental de Suzhou. Ese ataque también fue cerca de una escuela japonesa y llevó al fallecimiento de un ciudadano chino que había intentado proteger a los visitantes japoneses. Pekín ha dicho que fueron “incidentes aislados”. Pero la embajada japonesa en Pekín pidió al gobierno chino “impedir que tales incidentes vuelvan a ocurrir”. A principios de junio, cuatro profesores estadounidenses fueron apuñalados en la ciudad del norte de Jilin. En una rueda de prensa el miércoles, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, dijo que el apuñalamiento en Shenzhen seguía siendo investigado. “China seguirá tomando medidas efectivas para proteger la seguridad de todos los extranjeros en el país”, añadió. Algunos han señalado que el apuñalamiento ocurrió en el aniversario del tristemente célebre Incidente de Mukden, cuando Japón falsificó una explosión para justificar su invasión de Manchuria en 1931, desencadenando una guerra de 14 años con China. Las relaciones entre ambos países han sido durante mucho tiempo acrimoniosas. Durante décadas, ambas partes han chocado en una serie de cuestiones, desde agravios históricos a disputas territoriales. Un ex diplomático japonés dijo que el ataque del miércoles en Shenzhen fue el “resultado de largos años de educación anti-Japón” en las escuelas chinas. “Esto ha costado la vida preciosa de un niño japonés”, escribió Shingo Yamagami, ex embajador de Japón en Australia. Algunas escuelas japonesas en China han contactado a los padres, manteniéndolos en alerta máxima tras el apuñalamiento. La Escuela Japonesa de Guangzhou canceló algunas actividades y advirtió contra hablar japonés en voz alta en público. A principios de este año, el gobierno japonés solicitó alrededor de $2.5 millones (£1.9 millones) para contratar guardias de seguridad para los autobuses escolares en China.