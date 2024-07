Estreno de la serie de televisión Dama del Lago protagonizada por Natalie Portman en Apple TV+

La nueva serie limitada Lady in the Lake, basada en el libro del mismo nombre, debuta hoy en Apple TV+ con los dos primeros episodios.

La serie está protagonizada por Natalie Portman y Moses Ingram en los roles principales, ya que Apple continúa invirtiendo en estrellas con producciones de streaming de gran presupuesto. La serie de siete episodios se estrena hoy y se extiende hasta el 23 de agosto.

Lady in the Lake se centra en el personaje de Natalie Portman, llamado Maddie Schwartz, quien investiga casos de asesinatos sin resolver en un contexto periodístico.

En particular, explora dos casos dispares: los asesinatos de una niña de once años y de una camarera llamada Cleo Sherwood. Moses Ingram interpreta el papel de Cleo, con la intersección de líneas temporales para vincular su historia con la de Schwartz, a veces retratada a través de flashbacks surrealistas.

Ambas mujeres comparten la necesidad de escapar de la supervisión opresiva patriarcal. Maddie se está desvinculando de su controlador exmarido, y Cleo está envuelta en el alboroto de la mafia local.

Cómo ver Lady in the Lake

Lady in the Lake se transmite exclusivamente en Apple TV+, por lo que necesitarás una suscripción para verlo. Si no has visto Apple TV+ antes, puedes obtener un Apple ID aquí con una prueba gratuita de siete días.

Apple TV+ también está disponible como parte del paquete Apple One, algunos planes de operadores y otros métodos de distribución.

Puedes ver Apple TV+ usando la aplicación TV en tu dispositivo preferido. La aplicación TV está disponible en plataformas de Apple, Windows, Roku, Amazon Fire Stick, televisores inteligentes y más. También puedes ver en línea en un navegador web en tv.apple.com.

También en Apple TV+

También se está transmitiendo hoy en Apple TV+ Omnivore, una nueva serie documental sobre los alimentos que sustentan la cultura mundial.

Más adelante este mes, la serie familiar Time Bandits y el drama español internacional Women in Blue llegan al servicio. Los lanzamientos importantes en agosto incluyen la película The Instigators y Bad Monkey, protagonizada por Vince Vaughn: mira todo lo que llega a Apple TV+.