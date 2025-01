Estrellas de Dear Evan Hansen dicen que el musical ofrece esperanza a todos

La actriz, mejor conocida por papeles emblemáticos como Elphaba en Wicked y Capitán Beverley Bass en Come From Away, recuerda: “Cuando Dear Evan Hansen comenzó en Estados Unidos, fue una de esas producciones que lanzó el álbum antes de que la obra realmente se hubiera inaugurado. Ese álbum rápidamente se convirtió en un fenómeno aquí también, todo el mundo lo estaba escuchando.”

Alice Fearn en Dear Evan HansenFue alrededor de ese tiempo que Fearn fue contactada por primera vez sobre la posibilidad de interpretar a Heidi Hansen, la madre de Evan, el papel que está interpretando en la producción que se dirige a Manchester el próximo mes y a Blackpool en mayo como parte de su primera gira por el Reino Unido.

Alice dijo: “Realmente audicioné para el papel cuando la obra iba a llegar a Londres en 2019. Me gustaría pensar que en ese momento era demasiado joven ya que me dijeron, ‘No, no, no…’ a interpretar a la mamá. Aunque no conseguí el papel en ese entonces, esa fue mi introducción a Heidi y logré comprender el guion durante ese proceso de audición.

Ahora, a los 41 años, Fearn está “metiendo los pies” en lo que llama el inicio de su “era de madre”, algo que está disfrutando enormemente.

“Me conocen por interpretar papeles enormes y masivos, pero si alguien me pidiera que volviera y hiciera Wicked ahora, no creo que lo haría porque, a los 40, no tengo la energía que tenía a los 33. No es que no quiera, simplemente no creo que la experiencia sería la misma.

“Baso los trabajos en su factor de disfrute, lo cual incluye a las personas con las que trabajo. En Dear Evan Hansen, todos son absolutamente adorables, el elenco es encantador y divertido, todos compartimos la misma ética de trabajo/diversión, hay un gran equipo detrás de escena y una banda fantástica, todas estas cosas hacen de este un buen trabajo.”