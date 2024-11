Estrella de Waterloo Road regresa al escenario en Gasta, Gasta, Gasta

“

“Estoy tan emocionada de ser parte de esta producción de nuevo,” dijo Rachel, “He llorado lágrimas felices todos los días. Siento que definitivamente estaba destinada a estar aquí.”

Rachel Leskovac en ensayos para Spend Spend Spend (Imagen: Chris Payne)Hace veinticinco años una desconocida Rachel fue elegida para el papel de Young Viv en Spend Spend Spend en el West End de Londres, una actuación que le valió una nominación al Premio Olivier.

Desde entonces se ha convertido en un rostro conocido en nuestras pantallas de televisión como la enfermera asesina en serie Kelly Yorke en Holby City; la peluquera Natasha Blakeman en Coronation Street, en Happy Valley y Hollyoaks y más recientemente como la profesora Coral Walker en Waterloo Road.

Ahora regresa al musical donde todo comenzó para ella, esta vez interpretando a la adulta Viv Nicholson.

Spend Spend Spend narra la historia de ascenso a la riqueza y posterior caída en desgracia de la nacida en Yorkshire Viv que se convirtió en una de las primeras celebridades después de que ella y su esposo Keith ganaran más de £152,000 en la lotería de fútbol en 1961.

De la pobreza extrema su vida fue transformada por la inesperada fortuna, hoy sería equivalente a alrededor de £4.4 millones. Y Viv cumplió su promesa de seguir gastando en ropa de diseñador, autos rápidos y un estilo de vida que la convirtió en habitué de la nueva prensa sensacionalista.

Pero fue una vida marcada por la tragedia. Keith murió en un accidente automovilístico a los 27 años sin dejar testamento, dejando a su viuda en bancarrota. Viv se casaría tres veces más, cada una siendo de corta duración y teñida con su propia tragedia.

“Viv salió de este mundo en blanco y negro y era un vibrante rosa neón,” dijo Rachel. “Había tenido una vida difícil y sin embargo era una persona creativa que siempre había sido reprimida y no había podido crecer y brillar y ser ella misma.

“En el mundo de hoy donde somos bombardeados por tantas cosas y hay tantos llamados ‘celebridades’, es difícil imaginar por qué fue una gran historia cuando ella y Keith ganaron en la lotería.

“Pero ella emergió como este color brillante de un mundo gris. A pesar de que habían marcado la casilla de ‘sin publicidad’ si ganaban, Littlewoods Pools los persuadió de que se tomaran fotos recibiendo sus ganancias y eso fue todo.

“Siento que hubo un elemento de disfrutar la atención que no había recibido antes en su vida. Entonces, porque estaba en el ojo público, las tragedias que la rodeaban se convirtieron en de gran interés.

Rachel Leskovac en ensayos para Spend Spend Spend (Imagen: Chris Payne)“Me pregunto si hubiera sido de clase media si esta historia siquiera existiría.”

¿Habiendo interpretado a Young Viv – en el Royal Exchange, el papel será interpretado por Rose Galbraith – ayuda a Rachel para el papel de la adulta Viv mirando hacia atrás en su vida?

“Me ha dado una profunda comprensión de su personaje ya que viví con ella durante mucho tiempo,” dijo. “Pero también se siente nuevo. Ella está en una parte diferente de su viaje. Además, ahora soy mayor y siento que tengo más herramientas en mi caja a mi disposición.

“Interpretar a la Viv mayor es un desafío. Es el primer papel narrativo que he interpretado y requiere un enfoque bastante diferente. Ordinariamente eres parte de la acción y sin embargo, en esto estoy constantemente rompiendo la cuarta pared.

“Es saber cómo mantener el equilibrio entre mantener el enfoque en la acción pero también como Viv contando la historia, compartiendo su historia. A veces casi soy parte del público.”

Rachel fue invitada a interpretar a Viv por Steve Brown quien co-creó Spend Spend Spend con Justin Green. Steve lamentablemente falleció en febrero a los 69 años.

“Obviamente estoy haciendo esta producción por mí misma,” dijo Rachel, “pero también es en honor a Steve Brown porque me contactó a principios de año y me preguntó cómo me sentiría haciéndolo.

“Trajo de vuelta todos los recuerdos. Es un espectáculo que ha sido realmente un momento crucial en mi carrera y me ha llevado hasta este punto. Siempre ha sido una parte de mí.

“No sabía que Steve estaba enfermo y era su último deseo que yo lo hiciera. Eso es un gran honor.”

La oportunidad de actuar en el Royal Exchange también fue una razón importante para que Rachel se uniera.

“Siempre ha estado en mi lista de deseos actuar aquí,” dijo. “He visto un montón de cosas en el Royal Exchange a lo largo de los años pero nunca he podido conseguir una oportunidad.

“No estoy resentida,” se rió. “En serio creo que esa es otra razón por la que estaba destinada a regresar a Spend Spend Spend.

“Hicimos un video promocional para el espectáculo y pude cantar en el espacio teatral y se sintió tan correcto y eso fue sin audiencia.

Rachel ha aparecido en varias producciones teatrales exitosas a lo largo de los años pero han pasado 25 años desde que cantó en vivo en el escenario.

“Tomé una decisión consciente después de haberlo hecho en el West End,” dijo. “Los tiempos eran diferentes y había todas estas personas increíblemente talentosas que no podían ser vistas en la televisión o en obras de teatro convencionales.

“No sentía que fuera la típica protagonista y también no quería ser encasillada así que decidí conseguir más trabajo en televisión, lo cual he tenido la suerte de hacer.

“Pero el teatro musical siempre ha sido un amor mío y siempre he considerado a Spend Spend Spend como el mejor trabajo de todos.

“He tenido ofertas a lo largo de los años pero soy madre y eso influyó en mi pensamiento; hacer giras o ir al West End simplemente no era algo factible de hacer.”

Rachel, nacida en Bradford, ahora vive en Sale, por lo que la Navidad en el Royal Exchange significa que puede pasar la mayor cantidad de tiempo posible con su familia.

“Tenemos una función matutina en Nochebuena y luego en Navidad iremos a casa de mis padres en Bradford. No sería Navidad si no lo hiciéramos. Tengo que estar de vuelta para el Día de San Esteban, así que no puedo emborracharme tanto como normalmente lo haría pero aún así será divertido.”

Y una pregunta final. ¿Qué haría Rachel si ganara una suma tan grande de dinero como Viv?

“Creo que pediría consejo a Martin Lewis sobre qué hacer con él,” dijo. “Pero realmente me aseguraría de que mi familia esté bien y me encantaría viajar. Ah, y necesito arreglar mis canalones.”

Spend Spend Spend está en el Royal Exchange de Manchester hasta el sábado 11 de enero. Detalles en www.royalexchange.co.uk

“