Estrella de Wallace & Gromit comparte nervios por nuevo especial de la BBC

Whitehead tomó el papel del voz original de Wallace, Peter Sallis, después de su jubilación y su muerte en 2017 a los 96 años.

En 2008, Whitehead estrenó como el nuevo voz del querido personaje en Wallace & Gromit’s Grand Adventures, una serie de anuncios de Navidad de la BBC One.

Pero ahora, antes de su primera vez en una película de larga duración de Wallace & Gromit, Whitehead ha compartido cómo tuvo algunos nervios.

Hablando a la Agencia de Noticias PA, el actor dijo: “Lo más emocionante es cuando ves tu primer fragmento de animación, donde han comenzado a filmar y han puesto tu voz. Estaba muy nervioso por hacer este trabajo. Estaba realmente nervioso y emocionado porque era una tarea grande.”

Agregando: “Era una largometraje, y pensabas, ‘¿Dios, lo estoy haciendo bien?’ Y no tienes un elenco de actores allí contigo para ayudarte a calmarte cuando estás histérico. Fue una empresa intimidante.

“Así que nada en particular destaca. Todo el asunto fue realmente, realmente emocionante.

“Cuando ves esa primera animación, te das cuenta de que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, eso no es del todo cierto, pero generalmente no.

“¿Por qué estaba tan preocupado? No soy el genio aquí.

“Los animadores que lo están armando sí lo son. Todos los que trabajan en esta película están haciendo mucho más de lo que yo hago, trabajando milisegundo por milisegundo, y solo creando esta cosa asombrosa.

“Esa es la parte más emocionante y divertida cuando comienzas a ver los frutos.”

Whitehead era fanático cuando era niño y solía hacer algunas voces, acentos e impresiones, por lo que estaba contento de recibir una llamada de un amigo en Bristol que estaba trabajando con Aardman Animations en ese momento y necesitaba actores de lectura para el nuevo film.

“Tuve que llegar allí en dos horas. No creo que haya colgado el teléfono tan rápido antes, y afortunadamente estaba en el Oeste del país.

“Fue un buen ejemplo de por qué es importante mantener el contacto con tus buenos amigos y estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Tus amigos y contactos son muy importantes para ti como actor.”

Whitehead agregó: “Hice una lectura, y resultó que podía hacer la voz. Nunca audicioné para hacer la voz de Wallace.

“Me mantuvieron como un actor de lectura y luego eventualmente, medio que hice de suplente de Peter Sallis.

“Ciertamente se ha desarrollado a lo largo de los años y me han dado el tiempo para hacerlo, por lo que estoy muy agradecido.”

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, es una película completamente nueva de larga duración que se estrenará en BBC One y BBC iPlayer esta Navidad.