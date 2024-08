Estrella de Strictly Laura Whitmore dice que fue ‘víctima de gaslighting’ en el programa

La ex presentadora de Love Island fue pareja del bailarín profesional Giovanni Pernice en 2016, y fue la séptima celebridad eliminada del programa de la BBC.

Viene después de las acusaciones hechas por otra ex estrella de Strictly, Amanda Abbington, quien dijo que el comportamiento de Pernice, con quien fue pareja en 2023, era “innecesario, abusivo, cruel y malo”.

Pernice ha rechazado “cualquier sugerencia de comportamiento abusivo o amenazante”.

La estrella de Strictly Laura Whitmore dijo que intentó hablar de ‘cosas’ hace 8 años



Hablando con el Irish Times, Whitmore, de Dublín, dijo: “Las cosas de las que no voy a hablar ahora, porque están bajo revisión, todo eso está saliendo ahora, las cosas de las que intenté hablar hace ocho años”.

Cuando se le preguntó si sentía que no la escucharon cuando expresó sus preocupaciones por primera vez, aclaró: “O (fui) inducida al error para que pareciera normalizado”.

Whitmore añadió: “Es una lástima que tenga que salir de una manera en la que se culpabiliza a la víctima, lo cual siempre sucede. Y ser la primera persona en hablar de cualquier cosa siempre es difícil”.

La mujer de 39 años dijo en una publicación en redes sociales el mes pasado que le habían pedido hablar con la BBC sobre acusaciones de “comportamiento inapropiado”, junto con otras seis personas.

En la publicación de Instagram (según informa The Mirror) anteriormente reveló: “Estaba tratando de no comentar sobre la especulación reciente en la prensa hasta que se complete la revisión de la BBC, pero siento que hay mucha información errónea en la prensa y quiero ayudar y mostrar apoyo estableciendo los hechos correctamente.

“Me pidieron hablar con la BBC junto con seis personas que sé (que merecen anonimato porque no quieren ser arrastradas por la prensa), sobre comportamiento inapropiado que experimentaron similar al mío con el mismo individuo. Inicialmente expresé preocupaciones en 2016. Pensé que mi experiencia era específica para mí, pero desde entonces he aprendido que estaba equivocada.

“El objetivo de esto es mostrar un patrón de comportamiento que creo que debe detenerse. Mi evidencia es para apoyar la experiencia de otras personas. Es una pena que se necesite esto para que alguien sea escuchado. No busco nada más que una aceptación de que lo que me sucedió en las salas de ensayo durante mi tiempo en BBC Strictly fue incorrecto y que no volverá a suceder a nadie más. Debido a que no he presentado una queja oficial y estoy proporcionando evidencia de mi experiencia para apoyar la investigación, no toda la comunicación se pasará a todas las partes involucradas”.

La madre de uno, que está casada con el comediante Ian Stirling, agregó: “Se está difundiendo información errónea en la prensa, así que quiero establecer los hechos correctamente. La culpabilización de la víctima debe cesar o nunca mejoraremos. He intentado hablar de la manera correcta. Sé que la BBC y todos los medios continúan haciendo su mejor esfuerzo para ser mejores, pero para que eso suceda debemos hablar “.

Newsquest se ha acercado a la BBC para obtener comentarios.