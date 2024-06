Estrella de Piratas del Caribe muere en ataque de tiburón

El actor de Pirates of the Caribbean Tamayo Perry ha fallecido después de ser atacado por un tiburón mientras practicaba surf en Hawai.

El fallecido de 49 años murió el domingo por la tarde, confirmaron los servicios de emergencia de Honolulu en una conferencia de prensa.

Los servicios de emergencia fueron llamados a la playa de Malaekahana alrededor de las 13:00 hora local.

Pero Perry, quien también era un socorrista, fue pronunciado muerto por los paramédicos después de ser llevado a la orilla en moto acuática.

Perry interpretó a uno de los bucaneros en Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, la cuarta película de la franquicia.

La película de 2011, que sigue a Johnny Depp como el excéntrico pirata Capitán Jack Sparrow, también cuenta con la participación de Penélope Cruz y Geoffrey Rush.

Perry también tuvo roles en Lost, Hawaii Five-0, Blue Crush y Charlie’s Angels 2, y apareció en un anuncio de Coca-Cola.

Nacido en el lado este de Oahu, Perry había estado surfeando profesionalmente durante más de una década.

En un resumen de la Experiencia de Surf en Oahu, donde era instructor, describió sus experiencias surfeando “la ola más mortal del mundo”.

“Este niño de la isla puede competir con los mejores del mundo”, escribió.

También dijo que hace varios años estuvo involucrado en “un accidente extraño que se convirtió en una experiencia casi fatal”.

Perry no dio detalles sobre en qué consistió el incidente, pero dijo que ocurrió por la “falta de conciencia” de otra persona.

El jefe de Seguridad Oceánica de Honolulu, Kurt Lager, dijo que Perry era “un socorrista querido por todos”, agregando que era muy conocido en el norte de Oahu y en todo el mundo.

“La personalidad de Tamayo era contagiosa, y tanto como la gente lo quería, él quería aún más a los demás”,

Agregó: “Nuestras condolencias van para la familia de Tamayo”.

El alcalde Rick Blangiardi repitió los sentimientos de Lager, llamando a la muerte de Perry “una pérdida trágica”.

Dirigiéndose a la conferencia de prensa, dijo: “Tamayo era un legendario experto en deportes acuáticos y muy respetado, [él] creció justo aquí al lado, y solo un gran miembro de nuestro equipo de seguridad marítima”.

Dijo que recibir una llamada como esa en un domingo por la tarde era “difícil de imaginar”, y pidió que se respetara la privacidad de la familia de Perry para poder hacer su duelo.