Estrella de Emmerdale “impactada” al ser asesinada en la telenovela de ITV.

Roxy Shahidi, who played Leyla Harding, had been in the role for 16 years but was the second victim of the show’s recent lake crash storyline.

Dos limusinas chocaron en el lago helado, con Suzy Merton (Martelle Edinborough) muriendo al instante.

Amy Barton (Natalie Ann Jamieson) fue rescatada del agua por Tracy Robinson (Amy Walsh) pero pronto quedó inconsciente, informa Radio Times.

“Mientras tanto, Liam Cavanagh (Jonny McPherson) colapsó y Noah Dingle (Jack Downham) también estaba mal.

“Además, la madre de Amy, Kerry Wyatt (Laura Norton), se dio cuenta de que Leyla se desangraba, pero lograron huir del limusina antes de que el vehículo cayera más al agua”.

Las ambulancias llevaron a Noah, Liam, Amy y Leyla al hospital, donde el hijo de Leyla, Jacob Gallagher, la encontró finalmente en la morgue.

Bueno, ¡Esa fue Leyla Harding! ¡Ella fue el personaje que me obsesionó con las telenovelas todos esos años atrás, así que el episodio de hoy me destrozó! Una de las muertes más desgarradoras de las telenovelas para mí 🙁 ¡Un enorme agradecimiento a Roxy por dar vida a Leyla, un personaje que nunca olvidaré! #Emmerdale pic.twitter.com/7tRbp25tvv

— Tamzin Meyer (@TamzinMeyer) 19 de febrero de 2025

Roxy Shahidi impactada porque Leyla Harding iba a ser despedida de Emmerdale



En una entrevista con The Sun, Shahidi dijo que quedó atónita al enterarse de que su personaje moriría al leer los guiones por primera vez.

Ella dijo: “Cuando me enteré por primera vez, me sorprendió mucho. Había estado en el programa durante mucho tiempo y no estaba esperando esta noticia.

“Emmerdale se convierte en parte de tu existencia en gran medida.

“No se trata solo de la alegría del trabajo, es la alegría de la gente y la comunidad.

“Hay momentos en los que tienes una gran historia en la que pasarás más tiempo con tu familia de trabajo que en casa”.

Sin embargo, después de tomar tiempo para dejar que la noticia se asentara, estaba lista para mirar hacia adelante hacia el siguiente capítulo en su vida.

Ya la extraño MUCHO. Adiós Leyla Harding, ¡siempre serás un ícono! ❤️✨#emmerdale pic.twitter.com/a9yWxlWBCA

— lucy (@charityslimo) 19 de febrero de 2025

Los fans de Emmerdale estaban devastados al ver que su personaje abandonaba el programa, con muchos recurriendo a X (anteriormente conocido como Twitter) para compartir sus sentimientos.

Una persona escribió: “¡Nunca superaré lo cruel que ha sido su trama de muerte! Buenas noches Ley”.

Otra compartió: “Amé a Leyla desde que la conocí, ¡Valiente, graciosa, jefa y su relación con Alicia la adoraba tanto! Esta me golpea duro”.

Un tercero publicó: “Matar a Leyla fue un gran error, era un buen personaje divertido pero no hicieron nada con ella por mucho tiempo”.

Mientras tanto, otro añadió: “Esto fue tan triste. Hay una terrible cantidad de angustia en #Emmerdale pero muy bien interpretado por todos. La hermosa Leyla definitivamente se echará de menos”.

En un tributo emocional, una persona dijo: “Bueno, ¡Esa fue Leyla Harding! ¡Ella fue el personaje que me obsesionó con las telenovelas todos esos años atrás, así que el episodio de hoy me destrozó!

“Una de las muertes más desgarradoras de las telenovelas para mí 🙁 ¡Un enorme agradecimiento a Roxy por dar vida a Leyla, un personaje que nunca olvidaré”.

Emmerdale continúa a las 7:30 pm en ITV1 el jueves 20 de febrero.

