Estrella de Early Doors se enfrenta a Oscar Wilde en el Royal Exchange.

Para el veterano actor de comedia interpretará dos roles – Lane y Merriman – en la comedia clásica.

James Quinn y el elenco de The Importance of Being Earnest en ensayo (Foto: Joel C Fildes)

“La producción sigue muy en el espíritu de Oscar Wilde,” dijo James. “Simplemente fue reconfigurada en tiempos modernos. Lo importante de esta obra es que olvidas lo ingeniosa que es, simplemente línea tras línea. Todo eso ha sido totalmente mantenido, todas esas líneas están ahí.”

En la versión original, los personajes de James Lane y Merriman son mayordomos de dos de los principales protagonistas – Jack y Algie.

“En nuestra versión, Lane es más un amigo de la familia que cuida a Algie y soporta sus excesos,” dijo James. “Es bastante elegante supongo y no es exactamente subordinado a él.

“Merriman es un jardinero pero lo han hecho hacer muchas otras cosas.

“Lane es más tolerante, pero con Merriman la idea es que era un jardinero en Great Bridgewater antes de jubilarse y luego le ofrecieron la oportunidad de trabajar en esta maravillosa finca. En la entrevista podría haberse mencionado que tendría que hacer alguna que otra cosa extra pero él no estaba realmente escuchando.

“Pero lo tienen haciendo todo tipo de cosas que, como maestro jardinero, siente que están por debajo de él.

“Tener dos personajes para interpretar es muy divertido – interpretar múltiples personajes es algo que siempre he hecho desde mi primer trabajo en el Dukes en Lancaster en los años ochenta cuando estuve en Catch 22. Creo que tuve cinco roles diferentes en esa producción.”

The Importance of Being Earnest ha sido descrita como una de las cinco mejores obras en el idioma inglés.

Parth Thakerar, Rumi Sutton en ensayo en The Royal Exchange (Foto: Joel C Fildes)

“Está brillantemente escrita,” dijo James. “Wilde observaba que cuando las personas intentan ser serias son triviales y cuando intentan ser triviales, ahí es cuando se vuelven más interesantes y eso es una característica del guión.”

El director Josh Roche ha mantenido gran parte de la obra original pero le ha dado un aire contemporáneo. Jack y Algernon son ricos pero insatisfechos y están decididos a intentar liberarse de esta vida aparentemente perfecta.

“Lo que encuentro interesante de esta obra es que es tan universalmente conocida,” dijo James. “La gente sabe que es graciosa y siempre y cuando lo ejecutemos bien, lo cual creo que haremos, no se decepcionarán. Atrae a diferentes grupos de edad y diferentes tipos también, lo cual siempre es bueno.”

James no es ajeno a trabajar en el Royal Exchange. Esta será la cuarta producción en la que participa.

“La última fue The Day We Sang, el musical de Victoria Wood,” dijo. “Fue un espectáculo maravilloso.

“Pero amo el Royal Exchange y creo que es muy útil haber trabajado aquí antes ya que entiendes las entradas y salidas y la forma específica de trabajar en el teatro.”

James nació y se crió en Manchester y ha trabajado en teatro y televisión. Es una de las fuerzas impulsoras detrás de JB Shorts, teatro en vivo que lleva nuevas obras al escenario.

“En 15 años creo que hemos hecho 24 de ellos hasta ahora,” dijo. “Me pidieron que escribiera una obra corta para la primera cuando alguien se retiró en el último minuto y he estado involucrado desde entonces.

“Nos acercamos principalmente a escritores de dramas de televisión para que propongan algo. Aunque son grandes escritores, su ‘trabajo diario’ significa que siempre van a ser subordinados al espectáculo y nunca llegarán a escribir un final.

“Hicimos la primera serie de seis obras en el sótano del pub Joshua Brooks y fue tan bien que decidimos hacer otra.

“Ahora tenemos un nuevo hogar en el 53 Two y la próxima serie será en octubre.”

Para muchas personas James será mejor conocido por interpretar a Phil, uno de los dos ineptos policías en la comedia de culto Early Doors.

James Quinn (izquierda) en la versión teatral de Early Doors en The Lowry

Un éxito lento, el programa escrito por Craig Cash y Phil Mealey, se emitió por dos temporadas en 2003 y 2004. Luego, en 2018, fue traído de vuelta como un espectáculo teatral.

“Hay dos categorías de personas con Early Doors,” dijo James. “O nunca han oído hablar de él o lo aman. Es bastante discreto y bastante como la Familia Royle que también escribió Craig Cash, es tanto muy gracioso como muy conmovedor.

“La respuesta a los espectáculos en vivo fue increíble. Terminamos haciendo una gira por arenas lo cual es tan inusual para una obra de comedia pero en realidad funcionó bien.

“Early Doors es probablemente la cosa de televisión favorita que he hecho y el espectáculo teatral es probablemente mi cosa en vivo favorita.”

The Importance of Being Earnest, Royal Exchange, Manchester, hasta el sábado 20 de julio. Detalles en www.royalexchange.co.uk

