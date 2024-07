Estrella de Coronation Street ingresada de urgencia al hospital para cirugía

Georgia May Foote se dirigió a la popular plataforma de redes sociales Instagram para compartir la noticia.

Ella dijo: “Los clientes reservados la semana pasada, solo quería decirles que tuve una cirugía de último minuto hoy. No estoy segura de cómo será la recuperación o qué tan rápido podré volver. Así que solo estoy avisando que su cita podría cambiar.”

La estrella de 33 años abandonó la actuación para seguir una carrera como técnica de uñas. Durante su tiempo en la telenovela de ITV, se hizo conocida por su papel como Katy Armstrong.

La técnica de uñas, que actuó en Coronation Street entre 2010 y 2018, también es conocida por su papel como Alison Simmons en el drama escolar de la BBC Grange Hill (2005 a 2008).

También participó en Strictly Come Dancing en 2015 y fue pareja de Giovanni Pernice.

Corrie star Georgia May Foote se abre sobre el vitiligo



Anteriormente, la actriz habló sobre su vitiligo, una condición que hace que partes de la piel pierdan su pigmentación.

Ella dijo: “Cada vez que voy de vacaciones y me bronceo hermosamente, veo cuánto ha avanzado mi vitiligo. Estaría mintiendo si dijera que me afecta. Me hace sentir súper insegura a veces.”

“Pero ver cómo las personas a mi alrededor me apoyan y siguen amándome igual me llena el corazón. He notado a personas mirándome, fisgoneando con la cara fruncida, y es entonces cuando mi corazón se acelera.”

Añadió que le gustaría recordar a esas personas “ser amable”, diciéndoles que “la forma en que te hace sentir no se compara con cómo se siente la persona que lo tiene”.

“Estoy orgullosa de ser una voz para personas como yo con la condición. Lucho con cómo me siento al respecto todos los días.”