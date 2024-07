Estrella de Chorus Line Adam Cooper revela que las audiciones pueden ser brutales

“Este es un espectáculo muy diferente para mí”, dijo Adam, quien ha sido uno de nuestros principales intérpretes en danza contemporánea, ballet y teatro musical durante casi 30 años.

Adam Cooper como Zach en A Chorus Line (Imagen: Marc Brenner)

A Chorus Line lo ve de gira por primera vez desde que protagonizó a Don Lockwood en el musical Singin ’in the Rain en 2022.

“Ese fue uno de los roles de baile más intensos que he hecho”, dijo. “Ahora interpretó al director coreógrafo y básicamente solo hablo, lo cual es genial. He hecho tantas cosas diferentes a lo largo de mi carrera, que realmente no quiero estar bailando tanto más.

“Mi cuerpo es demasiado viejo”, se rió. “Pero he estado haciendo muchas partes de actuación pura y me encanta absolutamente. Es un desafío diferente pero uno que disfruto mucho.

“Lo genial de este espectáculo es que sigue siendo un gran espectáculo de baile del que formo parte, pero puedo verlo en lugar de tener que hacer las rutinas”.

A Chorus Line es el galardonado musical de Broadway que cuenta las historias de los bailarines que esperan tener una oportunidad. Zach, el director mercurial, pone a las 17 aspirantes a ocho lugares en el coro de un nuevo espectáculo a través de sus ritmos, haciendo que cada uno cuente sus historias de vida como parte del proceso de audición.

Adam, quien fue primer bailarín principal del Royal Ballet antes de obtener un reconocimiento más amplio como El Cisne en la aclamada versión contemporánea de Matthew Bourne del Lago de los Cisnes, ha actuado en West End y es muy solicitado como coreógrafo y director.

“Supongo que este espectáculo es una especie de encasillamiento”, bromeó. “Ciertamente, en los últimos años la mayoría de mi trabajo ha sido como coreógrafo y también he estado haciendo más dirección aunque trato de dividir mi carrera y seguir actuando”.

¿Entonces interpretar a Zach le ha dado comezón en los pies?

“Creo que si fuera más joven definitivamente los tendría”, dijo. “Lo que me encanta del espectáculo es que es una nueva versión con toda nueva coreografía de Ellen Kane que ha hecho un trabajo increíble.

Adam Cooper como Zach en A Chorus Line (Imagen: Marc Brenner)

“Es la clase de coreografía que me encantaría estar haciendo, si hubiera sido 20 años más joven. Estos días estoy muy feliz de estar sentado allí mirándolos”.

A Chorus Line fue aclamado por su retrato realista de la naturaleza a veces brutal del mundo del espectáculo con las historias de los bailarines basadas en entrevistas con aspirantes a artistas de Broadway.

Con su sombrero de director, Adam está feliz de decir que no se parece en nada al impulsivo y a menudo severo Zach.

“Él es mucho más, ¿cómo decirlo? impolítico que yo”, dijo. “No soy muy bueno en la confrontación pero Zach ciertamente lo es. Es agradable poder interpretar a un personaje diferente pero en un género que conozco bien.

“Con mi Zach intento darle un poco de humanidad; eso es lo que soy de todos modos. Lo que normalmente sucede cuando tienes una audición de baile, todos bailan luego cantan y luego leen unas cuantas líneas y luego los eliges o no.

“Lo que ha decidido hacer es reunirlos de esta manera extraña y hacer que cuenten historias sobre sí mismos.

“Es una forma aleatoria de llevar a cabo una audición pero pensé que si un director es tan un tanto ortodoxo, entonces tiene que haber más de él que esta persona dura y confrontativa. Eso es lo que he intentado sacar y entonces se convierte en un personaje mucho más complejo que me interesa”.

La nueva adaptación muestra a Zach en el escenario mucho más que en encarnaciones previas del espectáculo.

“Es un poco un cliché, pero en la versión original Zach solía pasar el 95 por ciento de la actuación en el auditorio prácticamente en la oscuridad”, dijo Adam. “Estoy mucho más presente a lo largo de todo, así que estoy en el escenario gran parte del tiempo y si no estoy en el escenario estoy al lado sentado en un escritorio. Tengo momentos en los que estoy en el auditorio pero siento que Zach es un ser mucho más presente en esta producción.

A Chorus Line (Imagen: Marc Brenner)

“Creo que lo hace más realista. Quieres saber lo que Zach piensa de estas historias, si se ve afectado por ellas o simplemente está sentado allí. El público se involucra más con el drama de la situación”.

Como veterano de muchas audiciones, tanto como intérprete, como director, Adam está en una posición ideal para comentar sobre todo el proceso.

“No hay duda de que pueden ser brutales”, dijo. “Para triunfar en la industria tienes que tener la piel gruesa y aprender que no es personal.

“Como coreógrafo o director, tienes el futuro de esa persona en tus manos para ese trabajo. Para mí, eso se convierte en un peso enorme – realmente odio las audiciones, incluso más como director que como bailarín porque sientes ese peso de responsabilidad y quieres ser justo con todos. Al final, solo tienes tantas partes que llenar y tienes que ir con quien crees que hará el mejor trabajo.

“Si estoy audicionando a alguien, quiero sacar lo mejor de ellos y la forma en que lo hago es hacer que se sientan cómodos; intento quitarles el estrés pero todos tienen historias de audiciones horribles ya que a veces hay personas que piensan que son lo más importante del mundo y no importa cómo traten a las personas”.

Entonces, ¿alguna vez Adam emplearía los métodos de Zach en la elección de un espectáculo?

“Absolutamente no”, dijo. “No puedo pensar en nada más horrible que que te pidan que te pongas en una larga fila y cuentes tu historia de vida.

“Si eso me pasara cuando estaba audicionando para un papel, saldría corriendo por la puerta, no querría ningún trabajo tanto. Afortunadamente, hoy en día no te saldrías con la tuya”.

A Chorus Line, The Lowry, Salford Quays, del martes 23 de julio al sábado 27 de julio. Detalles en www.thelowry.com