Estrella de Arrested Development y Roseanne fallece a los 80 años.

El actor y comediante estadounidense Martin Mull, conocido por su trabajo en las series de televisión Roseanne y Sabrina the Teenage Witch, ha fallecido a la edad de 80 años. Mull, quien también protagonizó la comedia de 1985 Clue, falleció el jueves en su casa después de una “valiente lucha contra una larga enfermedad”, según su hija, Maggie Mull, en redes sociales. En un tributo en Instagram, la Sra. Mull escribió que su padre “era conocido por destacar en todas las disciplinas creativas imaginables y por hacer comerciales de Red Roof Inn”. “A él le habría parecido gracioso”, añadió. “Nunca dejaba de ser gracioso”. El primer papel notable de Mull fue en 1976, interpretando a Garth Gimble en la parodia de telenovelas Mary Hartman, Mary Hartman, lo que llevó a dos roles adicionales en los spin-offs, incluyendo en la serie Fernwood 2 Night. Luego consiguió el papel del oficial del ejército Coronel Mostaza en la comedia negra Clue, inspirada en el juego de mesa del mismo nombre. En ese momento, también comenzó a hacer la voz en los anuncios de Red Roof Inn que su hija mencionó en su tributo. Los aficionados a la televisión de los años 90 reconocerán a Mull por su trabajo en Roseanne, donde interpretó al jefe de la protagonista Leon Carp, o en Sabrina the Teenage Witch, donde interpretó al director Willard Kraft. Mull también apareció en la aclamada serie de comedia satírica Arrested Development, interpretando al desafortunado detective privado Gene Parmesan. Hizo apariciones como invitado en numerosos otros programas de televisión conocidos, incluyendo Los Simpsons, Padre de Familia, Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Las Chicas de Oro y Dos Hombres y Medio. Mull fue nominado a un Premio Emmy del Primetime por Actor Invitado Destacado en una Serie de Comedia por una aparición de cuatro episodios que hizo en la sátira política de HBO Veep en 2016. Nacido en Chicago de una actriz y un carpintero, Mull comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como compositor y se hizo conocido como comediante musical. Abrió para Frank Zappa y Bruce Springsteen en numerosos conciertos en vivo a principios de los años 70. También estudió pintura y se graduó en 1965 de la Rhode Island School of Design con una Licenciatura en Bellas Artes. En una entrevista de 2013 con el A.V. Club, dijo de su carrera como actor que “todos los pintores que conozco tienen un trabajo diario. O bien enseñan arte en alguna universidad o conducen un taxi”. “Tuve la suerte de encontrar un trabajo diario extraordinario y muy divertido que me permite comprar mucha pintura”, dijo. Además de su hija, Maggie, una escritora de televisión, deja a su esposa, Wendy Haas, una actriz y compositora con la que se casó en 1982.