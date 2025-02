Estrella de “Anora” Mikey Madison: Conversación sobre los Oscar es ‘abrumadora y asombrosa’

Madison era relativamente desconocida antes de Anora. Había tenido pequeños papeles en la quinta entrega de la franquicia de terror Scream y en Once Upon A Time in Hollywood de Quentin Tarantino. El escritor y director de Anora, Sean Baker, la había visto en pantalla antes y escribió el papel de Ani especialmente para ella. “Ella es tan única. No solo en su fisicalidad, sino que hay algo en su aura”, dice Baker. “Hay algo… en realidad es bastante apagada, incluso en la vida real. Su comportamiento es, ella es bastante reservada.” “Pero luego de repente puede explotar como ninguna otra persona que haya visto, ningún otra actor que haya visto. “Y siempre esperaba esos momentos filmando la película, sabiendo que una escena requeriría eso. Saber que no detectas nada, y luego de repente una erupción total. Fue increíble de ver.”