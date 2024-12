¿Estoy listo para jubilarme a los 55 años con un patrimonio neto de $2 millones y gastos de $6,000?

SmartAsset y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisión o ingresos a través de enlaces en el contenido a continuación.

Jubilarse temprano plantea una serie de preguntas tanto sobre ingresos como gastos. Necesitarás administrar tu cartera para retirar a largo plazo, un fin anticipado de nuevas ganancias y una larga espera para que entre en vigor la Seguridad Social. Deberás gestionar tus gastos en torno a nuevas necesidades, especialmente el seguro de salud, el seguro de cuidados a largo plazo y un ingreso mayormente fijo.

Pero con ciertas consideraciones, parece que tienes los activos adecuados en su lugar. Necesitarás algunas inversiones, ya que sin crecimiento, es probable que tu cartera no sea suficiente para mantener tu estilo de vida durante una jubilación prolongada. Pero no necesitarás retornos agresivos o no realistas, lo que te coloca en una posición cómoda para disfrutar de una buena vida hoy.

Aquí tienes algunas cosas en las que pensar, además de hablar sobre tu plan con un asesor financiero.

Esta cartera debería durarte mucho tiempo, dijo Matt Willer, Director Gerente de Mercados de Capitales, Socio, en Phoenix Capital Group Holdings, LLC, siempre y cuando la inviertas sabiamente. Afortunadamente, sabiamente no tiene que significar especulativamente.

“Las tasas de interés [actuales] permiten a los inversores generar cómodamente rendimientos anuales del 5-6% con prácticamente ningún riesgo… Suponiendo que todos los ahorros están sujetos a impuestos y no se encuentran en cuentas calificadas, esto se traduce en al menos $100-120 mil en ingresos brutos anuales por intereses, y después de impuestos todavía es más que suficiente para cubrir el requisito de gastos de $6,000 después de impuestos”, dijo Willer.

Puedes aumentar esto aún más aceptando un modesto riesgo en tu cartera. Una cartera diversificada, con una buena mezcla de bonos y acciones, a menudo devolverá entre un 8% y un 11% de rendimiento promedio, dijo Willer. Esto no solo puede proporcionar un generoso ingreso y estilo de vida jubilado, aunque requerirá algunos planes de gestión de riesgos, sino que también te dará una cobertura contra la inflación.

Habla con un asesor financiero sobre la mejor estrategia de inversión para ti.

Cubrir la inflación debería ser una prioridad importante, y la inflación nacional y tu inflación personal no siempre son lo mismo.

La Reserva Federal establece una tasa de inflación de referencia de alrededor del 2%, generalmente aceptando cualquier número entre el 2% y el 3%. Esa tasa sola duplicará tus costos de vida aproximadamente cada 30 años. Tu poder adquisitivo personal puede erosionarse incluso más rápido, dijo Vijay Marolia, Socio Gerente de Regal Point Capital, debido a los costos asociados con cómo y dónde vives.

Esta es la inflación personal, la idea de que los costos que pagas por tu vida y estilo de vida pueden aumentar más rápidamente que los promedios nacionales. Por ejemplo, supongamos que alquilas un apartamento en una ciudad popular. Históricamente, tus costos de vivienda aumentarán mucho más rápido que un 2%. Si te gusta viajar, entonces tus costos de entretenimiento han aumentado durante los últimos dos años. Los amantes de la carne han visto cómo aumentaban sus facturas de supermercado más rápido que los vegetarianos, y los peatones no están tan preocupados individualmente por los precios de la gasolina.

Todo esto puede significar que los costos de tu hogar podrían no coincidir con el IPC nacional.

Por ejemplo, dijo Marolia, supongamos que tienes un retorno del 5% de una cartera generadora de ingresos. Después de impuestos, eso te dejará con $6,250 al mes, cubriendo tus necesidades actuales.

“No te emociones demasiado, porque lo que parece un superávit de $250 al mes puede que no permanezca así; es solo un margen del 4%. Si uno experimenta una tasa de inflación personal del 5%… esto se come todo el superávit y un poco más. ¿Por qué? Porque con una inflación del 5%, los gastos mensuales suben a $6,300 al mes, o $50 menos de lo que necesitas”, dijo Marolia.

Esto no es un obstáculo insalvable, todavía tienes suficiente dinero ahorrado para gestionar este riesgo. Solo asegúrate de manejarlo.

Un asesor financiero puede ayudarte a elaborar proyecciones presupuestarias para tu jubilación.

La inflación personal es un problema particularmente importante para los jubilados tempranos.

La razón para jubilarte a los 55 es para poder disfrutar de tu estilo de vida. Sería contraproducente si te excluirás por completo de tu nivel de vida. Así que asegúrate de invertir para el tipo de crecimiento que necesitarás para mantenerte cómodo, no solo sobrevivir con un presupuesto fijo.

Además, es importante recordar que la jubilación temprana agrega una serie de nuevos problemas a tu planificación de jubilación. Dos de los más importantes son la atención médica y la Seguridad Social.

Primero, deberás anticipar el seguro de salud. Medicare no entrará en vigor hasta los 65 años y, hasta entonces, la mayoría de las personas dependen de su empleador para la cobertura de seguro. Al jubilarte temprano, necesitarás comprar tu propia cobertura. A menos que actualmente pagues por un seguro, esto probablemente sumará alrededor de $500 a tu presupuesto mensual previsto.

Incluso una vez que Medicare entre en vigor, todavía deberás presupuestar para el seguro de brecha y de cuidados a largo plazo, así que no cuentes con que ese gasto adicional disminuya.

Segundo, haz un plan para la Seguridad Social. Una de las cosas buenas de tener una cuenta de jubilación bien financiada es que puedes retrasar la recepción de la Seguridad Social, lo que hará que esos beneficios sean más generosos a largo plazo. De hecho, según tus números, recolectar la Seguridad Social a los 70 años puede ser una parte significativa de tu cobertura contra la inflación. Solo asegúrate de incluir esto en tu plan general, porque ese dinero no llegará hasta dentro de otros 15 años.

Considera emparejarte con un asesor financiero si aún tienes preguntas sobre la mejor manera de financiar tu jubilación.

A los 55 años con $2 millones en el banco, estás bien posicionado para jubilarte temprano. Solo asegúrate de anticipar los problemas complicados en torno a la jubilación anticipada, incluidas las coberturas contra la inflación a largo plazo y el seguro de salud.

Si no todos los perfiles de presupuesto e inflación son iguales, tampoco lo son todos los destinos de jubilación. Algunos estados son simplemente más baratos para jubilarse, más divertidos para jubilarse o más cómodos a largo plazo. Dependiendo de cuán flexible seas con respecto a la ubicación, eso puede ser una parte importante de tus planes de jubilación.

