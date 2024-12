¿Estoy en el rango impositivo más alto. ¿Es apropiada una conversión a Roth?

¿Cuáles son tus pensamientos sobre las conversiones a Roth si estás en el tramo impositivo más alto y planeas permanecer allí en el futuro?

Si preguntas a algunos profesionales financieros, la respuesta a esta pregunta podría ser un rotundo no, y la discusión se daría por terminada. Pero hay argumentos a favor de hacer conversiones a Roth, incluso si te encuentras en el tramo impositivo más alto.

De hecho, existen casos específicos en los que convertir al tramo impositivo más alto tiene sentido. Y vale la pena considerarlos. (Si necesitas ayuda para gestionar tus cuentas de jubilación, considera trabajar con un asesor financiero.)

Ventajas de usar Conversiones a Roth en el Tramo Impositivo Más Alto

Considera estas tres ventajas de usar una conversión a Roth, incluso cuando te encuentras en el tramo impositivo más alto.

Aprovechar los Años de Bajos Ingresos Relativamente

Este es el enfoque más común en la planificación de conversiones a Roth. La idea es que los años de bajos ingresos, a menudo considerados como los años entre jubilarse y tomar la Seguridad Social o las distribuciones mínimas requeridas (RMD), generan una oportunidad para pagar impuestos de manera intencional.

Para los trabajadores más jóvenes, esto también podría considerarse como convertir (o contribuir) a Roth antes de que tus ganancias aumenten a medida que avanza tu carrera.

Eliminar la Incertidumbre Impositiva

Si un contribuyente está preocupado de que las tasas impositivas puedan aumentar en el futuro, convertir a Roth elimina los cambios en la tasa impositiva de la ecuación. El código fiscal está escrito a lápiz, y el Congreso tiene el poder de cambiarlo en cualquier momento y de la manera que decida.

Nadie sabe qué leyes fiscales estarán vigentes en unos años, especialmente con la expiración de disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos en 2025. Entonces, si tu preocupación es que las tasas impositivas aumenten, convertir a Roth ahora, de cierta manera, te protege de esos posibles aumentos.

Crear Flexibilidad Impositiva

Un Roth puede darte la flexibilidad de tener fondos disponibles cuando los necesites sin preocuparte por las consecuencias impositivas. (Si necesitas ayuda con las consecuencias impositivas de tus decisiones de inversión, considera trabajar con un asesor financiero.)

¿Cuándo tendría sentido una Conversión a Roth en el Tramo Impositivo Más Alto?

El caso más claro en el que las conversiones a Roth tienen sentido en el tramo más alto es para contribuyentes con un nivel de ingresos y riqueza en el que razonablemente pueden esperar estar en los tramos impositivos más altos a lo largo de sus vidas. Las tasas impositivas pueden subir en 2026 y actualmente se encuentran en mínimos históricos. Para los contribuyentes que ya se encuentran en el tramo más alto y esperan estar siempre allí, convertir a Roth es una forma de pagar al demonio que conocemos en lugar de esperar a descubrir cómo será el demonio que desconocemos en el futuro.

La incertidumbre de las tasas impositivas en el futuro puede ser más dolorosa que el cheque que tendrías que pagar hoy.

Esto se reduce a preferencias personales y expectativas para el futuro. Al convertir a Roth anticipando que las tasas impositivas aumentarán significativamente en el futuro, estás asumiendo un riesgo para eliminar al IRS como tenedor de deudas en tu riqueza.

Si las tasas no aumentan en tu vida o incluso bajan en el futuro (ya sea porque el Congreso cambia las tasas o porque terminas con ingresos más bajos en el futuro), ciertamente podrías terminar pagando más impuestos que si no hubieras convertido.

Es importante tomar estas decisiones con la mayor información y contexto posible. Nadie puede garantizar cuáles serán las tasas impositivas en el futuro. (Si necesitas ayuda para gestionar las implicaciones impositivas de tus decisiones de jubilación, considera trabajar con un asesor financiero.)

Próximos Pasos

Ya sea que te encuentres en el tramo impositivo más alto u otro, la planificación fiscal es más efectiva cuando piensas en el largo plazo. Convertir a Roth siempre significa pagar más impuestos este año de lo que de otra manera habrías pagado. Por lo tanto, para que una conversión tenga sentido, debe ser parte de un plan a largo plazo.

Los beneficios de una conversión generalmente se reconocen con el tiempo, no en el año de la conversión. Las estrategias de conversión a Roth más exitosas serán aquellas que sean intencionales y se centren en una planificación de varios años.

