Estoy confeccionando mi propio sudario de entierro para evitar la contaminación por cremación

En una encuesta reciente, externa de Co-op Funeralcare, realizada por YouGov, una persona de cada 10 dijo que les gustaría un funeral más ‘ecológico’. Raquel, de Hebden Bridge, West Yorkshire, hizo un sudario para un amigo con lana, sauce, zarzamora e hiedra de origen local, como parte de su trabajo como artista. Durante años ha explorado los temas de la muerte, el duelo y la naturaleza a través de manualidades y objetos funcionales. Pero la mujer de 50 años ve el sudario, que también puede eliminar la necesidad de un ataúd, no solo como una obra de arte, sino como algo más. Una reacción común de quienes han visto la creación es preguntar si pueden tocarlo, para sentir lo suave que es. Para Raquel, es la manera perfecta de ayudar a las personas a abordar el tabú de la muerte. También trabaja como doula de la muerte, lo que implica apoyar a las personas que están muriendo, así como a sus seres queridos, para tomar decisiones informadas sobre el cuidado funerario. “Descubro que cuando hablamos de la muerte, todos los que he conocido lo encuentran útil y saludable, y algo que enriquece la vida”, dice. “Cuando alguien muere, a menudo es tan impactante. Simplemente seguimos en una rutina de ‘esto es lo que pasa’, así que quiero abrir esas conversaciones. Quiero que más personas sepan que hay opciones y que no tenemos que terminar en una caja”. La práctica de cavar tumbas a una profundidad de 6 pies (1.82m) se remonta al menos al siglo XVI y se cree que fue una precaución contra la peste. Cuando llegue el momento de Rachel, quiere un entierro natural, lo que significa usar un ataúd o sudario biodegradable en una tumba menos profunda. Las capas superiores del suelo contienen más microbios activos, por lo que los cuerpos pueden descomponerse en unos 20 a 30 años, en lugar de hasta 100 años en una tumba tradicional.