Estos son mis accesorios favoritos de Encuentra Mi Dispositivo.

Hay un ecosistema robusto de accesorios de Find My en el mercado en la actualidad. Todos estos accesorios serían excelentes adiciones a tu vida. Después de todo, ¿qué inversión es mejor que una forma de mantenerse al tanto de tus posesiones más importantes?

Como recordatorio, los accesorios de Find My emiten una señal Bluetooth de baja energía que es captada por los dispositivos de Apple cercanos. No dependen de la tecnología GPS. En su lugar, esa ubicación se transmite de forma segura y privada a la red de Find My. Esto significa que tu artículo habilitado para Find My es localizable incluso si estás a kilómetros de distancia, siempre y cuando alguien con un dispositivo de Apple esté cerca.

iOS 18.2, lanzado en diciembre, mejoró aún más la red de Find My con un nuevo sistema para compartir la ubicación de los artículos.

AirTag

No puedes tener una lista de los mejores accesorios de Find My sin incluir los AirTags de Apple. Equipados con un chip U1 para soporte de Precision Finding, un altavoz integrado y más, los AirTags son imprescindibles para adjuntar a tu equipaje, mochila, llaves y otros accesorios.

Los AirTags también han mejorado significativamente desde que se lanzaron por primera vez en abril de 2021. Apple ha añadido nuevas funciones contra el acecho, alertas de notificación mejoradas y más.

Los AirTags no están libres de fallas ya que solo vienen en un formato, carecen de un mecanismo de sujeción integrado y tienen casi cuatro años. Aun así, representan la mejor forma de comenzar con el ecosistema de Find My.

Chipolo’s Find My ecosystem

Mientras que AirTag de Apple está disponible en un solo formato, Chipolo fabrica dos rastreadores diferentes que son totalmente compatibles con el ecosistema de Find My de Apple. Esto significa que puedes añadirlos a la app Find My y rastrearlos junto con tus productos de Apple. También pueden conectarse al ecosistema de Apple de dispositivos y AirTags de Find My para compartir la información de ubicación más actualizada.

Chipolo Card Spot: Un rastreador en forma de tarjeta de crédito con integración de Find My. Perfecto para deslizarlo en tu cartera para no perderla nunca.

Chipolo One Spot: Un rastreador en forma de AirTag con integración de Find My, pero que cuenta con un orificio para llavero integrado para que no necesites un estuche o mecanismo de sujeción adicional.

SwitchBot Wallet Finder

Mi colega Benjamin Mayo acaba de hacer una reseña del SwitchBot Wallet Finder y lo describió como un "accesorio increíblemente útil para rastrear tu cartera" usando tu iPhone y el ecosistema de Find My. Además de tener forma de tarjeta de crédito para deslizarse en tu cartera, también cuenta con un soporte para llavero integrado. Esto facilita su sujeción a algo como un cordón o mochila.

Pebblebee’s Find My Ecosystem

Otra opción en forma de tarjeta para la red de Find My es la Pebblebee Tracker Card. La principal diferencia con esta es que la batería es recargable. Las opciones mencionadas anteriormente de Chipolo y SwitchBot no cuentan con baterías recargables o reemplazables. La Pebblebee Tracker Card ofrece hasta 18 meses de vida útil de la batería y luego se puede recargar con un cable USB-C.

Además de la Tracker Card, Pebblebee también vende otros dos accesorios habilitados para Find My. El Pebblebee Clip es un pequeño rastreador similar al formato de AirTag pero con un soporte para llavero integrado. Ofrece hasta 12 meses de vida útil de la batería y se puede recargar con un cable USB-C.

Finalmente, está el Pebblebee Tracker Universal Tag con integración de Find My. Este ofrece un factor de forma ultra pequeño con hasta 8 meses de vida útil de la batería y un puerto USB-C para cargarlo.

Mochilas con Find My

Aunque generalmente recomiendo comprar un rastreador independiente de Find My, hay mochilas en el mercado que integran directamente Find My. Tanto Swissdigital como Hyper ofrecen mochilas con integración de Find My.

Twelve South PlugBug

Si eres un viajero, Twelve South tiene una de las implementaciones de Find My más interesantes que he visto. El Twelve South PlugBug es un cargador rápido USB-C que se integra con Find My. Esto significa que nunca perderás tu cargador de nuevo.

Más accesorios de Find My

Aunque los accesorios de Apple, Chipolo, Pebblebee y SwitchBot son mis principales opciones, hay otras opciones habilitadas para Find My en el mercado.