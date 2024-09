Estos son los 7 accesorios que estoy comprando para mi actualización de iPhone 16 Pro.

“

Con la llegada del iPhone 16 y 16 Pro el 20 de septiembre, he estado revisando los accesorios que he utilizado en los últimos 12 meses y he decidido que es hora de hacer algunas actualizaciones para celebrar mi compra del 16 Pro.

Normalmente llevo una mochila conmigo, llena de accesorios para ayudarme en cualquier situación con mi iPhone, Mac y Nintendo Switch. Esto incluye power banks, cables USB-C de repuesto y un paño para limpiar la pantalla de mi Mac cuando se ensucia demasiado.

Es cierto que estos accesorios aún funcionan perfectamente con los mejores iPhones como el iPhone 15 y el iPhone SE, pero ¿por qué no marcar una nueva actualización con un nuevo power bank, un controlador de juegos y más? Con eso en mente, he enumerado siete accesorios a continuación que compraré para mi iPhone 16 Pro. Algunos podrían darte una idea de cómo te podrían ayudar a ti también, especialmente si estás considerando una actualización de iPhone también.

Siete accesorios que compraré para mi iPhone 16 Pro

Allí lo tienes: siete accesorios que tendré listos para usar con mi iPhone 16 Pro. Es cierto que algunos de estos pueden no adaptarse a las necesidades de todos, como la Cámara Térmica, pero si estás empezando a jugar mucho gracias a emuladores como Delta y Gamma, el Controlador GameSir G8+ es una opción sólida. ¿Estás pensando en renovar tus accesorios en la preparación para la línea de iPhone 16? Si es así, ¿qué hay en tu lista? Cuéntanos en los foros de iMore.

