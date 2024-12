Estos son los 5 peores acciones en el índice Dow Jones Industrial Average Con 2024 casi terminando.

Ha sido un año excepcional para el mercado de valores. Sin embargo, no todas las acciones han sido ganadoras, ya que algunos sectores se desempeñaron mejor que otros. Las tecnologías y servicios públicos se dispararon, mientras que otros como bienes raíces y salud tuvieron un desempeño inferior.

Entonces, ¿cuáles son los cinco peores intérpretes en la lista de acciones blue chip del Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^ DJI)? Echemos un vistazo.

Boeing (NYSE: BA) ha tenido un año difícil. Comenzó temprano cuando el precio de la acción cayó después de que el panel de una puerta en un avión de Boeing operado por Alaska Airlines se desprendiera durante el vuelo. Las investigaciones posteriores revelaron una cultura laboral donde los controles de calidad se volvieron excesivamente laxos. Boeing trajo a un nuevo CEO, pero una recuperación completa podría llevar años.

Nike (NYSE: NKE) tuvo dificultades este año, ya que los errores bajo el ex CEO John Donahoe (también destituido este año) llevaron a una disminución de las ventas y beneficios y pérdidas de participación de mercado frente a competidores emergentes como On Holding y la marca Hoka de Deckers. Nike también fue criticado por alejarse del marketing de marca y las relaciones mayoristas con cadenas como Foot Locker. Se espera que cambie de estrategia bajo el nuevo CEO y veterano de la compañía, Elliott Hill.

Merck (NYSE: MRK) es una de varias acciones farmacéuticas que tuvieron un bajo rendimiento este año. La compañía luchó por encontrar crecimiento más allá de Keytruda, un medicamento contra el cáncer, ya que franquicias como la vacuna contra el VPH Gardasil y el medicamento para la diabetes Januvia disminuyeron debido a la debilidad de Gardasil en China y la competencia por Januvia. Keytruda ahora representa casi la mitad de sus ingresos, aunque los vientos en contra contra otros medicamentos han mermado las ganancias.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) también está a la baja este año, ya que ha enfrentado vientos en contra asociados con demandas relacionadas con sus productos a base de talco, y las ganancias han disminuido debido a los costos legales y el aumento de los gastos de investigación y desarrollo (I+D).

Como otras acciones de atención médica, Amgen (NASDAQ: AMGN) se perdió de las fuerzas cíclicas que elevaron el mercado en general, y ha enfrentado desafíos con MariTide, un medicamento para bajar de peso que podría estar relacionado con la pérdida de densidad mineral ósea. Los ingresos de los tratamientos oncológicos y productos establecidos como Enbrel también están a la baja.

Jeremy Bowman tiene posiciones en Nike. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Merck y Nike. The Motley Fool recomienda Alaska Air Group, Amgen, Johnson & Johnson y On Holding. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Estas son las 5 peores acciones del Dow Jones Industrial Average con 2024 casi terminado, originalmente publicado por The Motley Fool